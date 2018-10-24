台中市府測試捷運綠線試運轉 花博園區無縫接軌

2018年10月24日 09:08 中時 盧金足

捷運綠線已正式試運轉，往2020年通車的目標努力。（盧金足翻攝）

交通局長王義川率領約200名市府人員進行全線視察，自北屯機場總站搭乘電聯車一路行駛至台中高鐵站。（盧金足翻攝）

捷運與花博均為市府重大施政，實地會勘同步巡察，整體狀況良好，未來持續檢視，讓每個環節都確實到位。（盧金足翻攝）

迎接台中第一條捷運！台中捷運綠線展開試運轉，市府團隊從北屯機場總站搭乘捷運電聯車，一路測試行駛至烏日區的台中高鐵站，之後再轉搭台鐵前往后里站，巡察即將開幕的台中花博后里園區各項交通措施。王義川表示，捷運與花博均為市府重大施政，實地會勘同步巡察，整體狀況良好，未來持續檢視，讓每個環節都確實到位。

交通局持續密集測試各項機電系統，近日也正式展開試運轉作業。交通局長王義川率領約200名市府人員進行全線視察，自北屯機場總站搭乘電聯車一路行駛至台中高鐵站。

王義川指出，捷運綠線全程測試包括：上車動線、車上空調、載重、進出車門時間、速度調整等重點項目。電聯車採自動駕駛模式，從北屯機場總站至終點台中高鐵站，全程16.71公里，沿途過站不停，測試時間約30分鐘。

出發前，由台北捷運工程局對人員進行安全宣導，說明捷運構造，譲人員坐在車廂內體驗自動駕駛的感覺，紛紛豎起大姆指，稱讚相當平穩舒適，令人印象深刻。相信未來必能提供市民安全、舒適的捷運品質。

抵達台中高鐵站並完成測試後，一行人穿越聯通道前往台鐵新烏日站售票區，體驗三鐵共站的轉乘便利性。一出后里東站，立即進入花博后里森林園區，一路巡檢花博交通指標與設施，在11月3日花博開幕前將各項措施做到最好。

王義川表示，這趟捷運綠線加花博交通巡察，除展現三鐵共站的轉乘便利性，也讓與會人員體驗搭火車逛花博的舒適與方便。

捷運綠線已正式試運轉，往2020年通車的目標努力，感謝所有工程人員的辛勞。

花博期間以「鐵道為主、完全接駁」為主軸，市府協調台鐵花博期間每10分鐘1班車，並在山、海、屯及市區規劃16個接駁站，總計12條免費接駁專車路線，往返花博園區、接駁停車場、大眾運輸場站之間，每日300輛接駁車同步行駛，提供至少1,700班次服務，坐滿即發車，預計每日疏運量將超過7萬人次。

花博期間，台中即時公車動態資訊網頁及台中公車APP納入花博相關公車資料，公車動態上行經花博園區或鄰近園區之停靠站位，特別標示花博LOGO，以利查詢辨識。此外，10月1日起，持悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後2小時內轉乘公車免費，歡迎多加利用。

(中時 )