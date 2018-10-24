50歲妮可基嫚不怕老 「年紀反而是加分」

妮可分享50歲是她美麗的年紀，事業再登高峰，製作新劇接連上檔，且廣受好評。（OMEGA提供）

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妮可不怕老，以健身、吃自己種的蔬菜，讓身體保持最佳狀態。（ OMEGA提供）
OMEGA發表最新款的星座（Constellation）系列女表。（OMEGA提供）

妮可基嫚出席OMEGA在上海的新品上市派對，在接受媒體訪問時提到五十歲是她美麗的年紀，能在演藝事業更上一層，做自己想做的事，年紀對她來說反而是加分。唯一讓她擔心的是保持身體在最佳狀態，有回她女兒要她做難度很高的下腰動作，她嘴巴說好，卻做不來，最後是在女兒的協助下才能下腰，「但我很盡力，因為我的兩個女兒還小，我還想看到我的孫子，我想活長一點！」

提到她的嗜好時，在澳洲擁有一座農場的她笑說，她喜歡種花，當玫瑰花盛開時，她會和老公、孩子會到花園摘花，她也種菜，還有養了兩隻貓，十分享受在鄉村的田園生活。

妮可擔任OMEGA代言人已逾十年，在眾多的OMEGA女表當中，她最喜歡星座（Constellation）系列女表，不論是搭配牛仔褲或晚禮服都很合適，她也提到不喜歡用手機看時間，因為一打開手機都是工作。

妮可基嫚的新作品《美人心計》廣受好評，囊括多項金球獎、艾美獎，妮可基嫚第二季即將上映，她透露梅莉史翠普將會加入。此外，妮可基嫚已開始籌備新戲《九個完美陌生人》（Nine Perfect Strangers），她將在戲中飾演MARSHA一角。

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