高雄》稱陳其邁穩穩領先 徐佳青遭酸：要不要也發誓去跳愛河？

民進黨副祕書長徐佳青。（資料照,王英豪攝）

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長選舉戰況激烈，民進黨副秘書長徐佳青昨被問及民進黨候選人陳其邁與國民黨參選人韓國瑜的差距？徐佳青說「差距還有穩穩一段」。對此，前國民黨立委孫大千質疑七件事，並諷刺徐佳青講的這麼胸有成竹，要不要考慮和王世堅一樣發誓去跳愛河？

「這是在『走夜路，吹口哨』吧？」孫大千在臉書撰文提出質疑，他說若陳其邁和韓國瑜的差距還有穩穩一段，民進黨為什麼要動員九位立委一起站出來全力輔選？民進黨為什麼要把這場選舉的結果無限上綱到，「守住陳菊過去辛苦努力與市民共同打拼成果」，硬是要把陳菊拖下水，綁在一起呢？民進黨為什麼要不擇手段的來抹紅、抹黑韓國瑜呢？

若陳其邁和韓國瑜的差距還有穩穩一段，孫大千說難道所有的媒體和機構在過去這一段期間，都配合韓國瑜一起做假民調嗎？

對於徐佳青說「韓流」現象是因為藍軍很熱表態率很高，綠軍覺得陳其邁很穩就會表態率偏低，孫大千說，難道民進黨認為高雄市沒有中間選民和年輕世代了嗎？還是他們也通通都「北漂」了嗎？至於徐說韓國瑜的網路聲量，都是來自於砸大錢買來的境外帳號，孫質疑，「現在席捲全台的『韓流』風潮難不成都是火星人來幫忙的嗎？還是看到鬼了呢？」

孫大千諷刺表示，徐佳青講的這麼胸有成竹，要不要考慮和王世堅一樣，發誓去跳愛河呢？

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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