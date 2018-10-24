選舉賭金350億狂竄 賭頭直指新北與高雄是重點

2018年10月24日 09:41 中時電子報 張達智

高雄市長選戰，韓國瑜（右）步步進逼陳其邁，讓賭盤也跟著火熱。（中時資料照）

選舉已成為一種台灣文化，而檯面下的選舉賭盤，更是具有左右選舉的恐怖力量。九合一大選將於11月24日登場，隨著選情緊繃，地下賭盤跟著火熱，6都首長選舉中，新北、高雄最為接近，警方調查，恐有350億元的金流流竄，甚至有中資介入賭盤，已展開調查行動。

地下選舉賭盤影響選舉結果的情況時有所聞，2010年選前之夜連勝文遭槍擊，就讓賭盤「豬羊變色」，組頭賺翻、賭客輸到「脫褲」，因此不少賭客認為，槍擊案幕後藏鏡人與組頭脫不了關係。

今日出刊的《鏡週刊》報導，一名北部大組頭表示，6都中已有4都開出賭盤，新北、高雄最為精彩。

侯友宜起初大幅領先，但蘇貞昌人氣拉抬，2人票數正在接近中；高雄市長候選人韓國瑜的表現則是讓組頭跌破眼鏡，可望讓該處的綠色神話翻盤。台中則一直被認為是在伯仲之間，目前已開出PK盤，等選舉當天才會知道鹿死誰手。

台灣人愛賭，但選舉賭盤只能玩「地下」的，因為有太多可以影響選情的方式。舉例來說，組頭「開甲候選人讓乙超過常理多票的盤，卻只收賭乙勝的下注，不收甲。」如此一來，賭客為了想要贏錢，會想方設法拱乙當選，這也成為另類「買票」，只是發錢的是組頭而非候選人。

組頭更表示，賭盤綁架選票看似聳動，對候選人來說卻是無比安全，資金流向難查，組頭與候選人可以說不認識對方，在法律上只是單純的賭博罪，與綁樁、賄選都無關。

(中時電子報)