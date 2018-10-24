選舉賭金350億狂竄 賭頭直指新北與高雄是重點

6都市長選舉，組頭認為新北市蘇貞昌（左）與侯友宜之戰相當有看頭。（中時資料照）

友善列印
中時電子報

高雄市長選戰，韓國瑜（右）步步進逼陳其邁，讓賭盤也跟著火熱。（中時資料照）

選舉已成為一種台灣文化，而檯面下的選舉賭盤，更是具有左右選舉的恐怖力量。九合一大選將於11月24日登場，隨著選情緊繃，地下賭盤跟著火熱，6都首長選舉中，新北、高雄最為接近，警方調查，恐有350億元的金流流竄，甚至有中資介入賭盤，已展開調查行動。

地下選舉賭盤影響選舉結果的情況時有所聞，2010年選前之夜連勝文遭槍擊，就讓賭盤「豬羊變色」，組頭賺翻、賭客輸到「脫褲」，因此不少賭客認為，槍擊案幕後藏鏡人與組頭脫不了關係。

今日出刊的《鏡週刊》報導，一名北部大組頭表示，6都中已有4都開出賭盤，新北、高雄最為精彩。

侯友宜起初大幅領先，但蘇貞昌人氣拉抬，2人票數正在接近中；高雄市長候選人韓國瑜的表現則是讓組頭跌破眼鏡，可望讓該處的綠色神話翻盤。台中則一直被認為是在伯仲之間，目前已開出PK盤，等選舉當天才會知道鹿死誰手。

台灣人愛賭，但選舉賭盤只能玩「地下」的，因為有太多可以影響選情的方式。舉例來說，組頭「開甲候選人讓乙超過常理多票的盤，卻只收賭乙勝的下注，不收甲。」如此一來，賭客為了想要贏錢，會想方設法拱乙當選，這也成為另類「買票」，只是發錢的是組頭而非候選人。

組頭更表示，賭盤綁架選票看似聳動，對候選人來說卻是無比安全，資金流向難查，組頭與候選人可以說不認識對方，在法律上只是單純的賭博罪，與綁樁、賄選都無關。

(中時電子報)

週日躲死劫今又搭火車 太極拳教… 分手砲後她翻臉告性侵 被「關鍵7…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。