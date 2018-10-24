響應普悠瑪分批捐血！新北市鷺江、忠義獅子會辦捐血活動

2018年10月24日 09:39 中時電子報 綜合報導

台鐵普悠瑪列車21日下午於宜蘭發生列車出軌事故，導致18人死亡、168人受傷，由於受傷人數眾多，台北捐血中心當天曾緊急發布新聞稿，籲請民眾能踴躍捐血，有賴於熱心民眾響應，目前宜蘭捐血站庫存十分充足，因此台北捐血中心呼籲民眾勿急於一時捐血，應該分散血源才能幫助更多傷病患。

新北市三重蘆洲區市議員候選人王威元提供

有鑑於此，新北市鷺江獅子會與忠義獅子會23日調動捐血車，在蘆洲區公所前及忠義廟廣場舉辦捐血活動，為了讓激起民眾愛心，還特地請來三太子沿街宣傳，新北市三重蘆洲區議員候選人王威元也到現場聲援表示，在國家發生重大事故的時候，特別需要發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，分次捐血更能夠讓血液發揮救人的功能。

王威元表示，普悠瑪翻覆造成重大傷亡，他22日在新聞上見到各地湧現捐血人潮，需要排隊等候兩、三個小時才能捐到血的情況下，民眾仍然願意等候，這樣的愛心令人動容，這樣無私的行動，正彰顯了台灣人的團結精神，儘管目前正在選舉期間，每天有許多選戰攻防，但在面對災難的時候，台灣人從來就不分黨派、不分藍綠，彼此互助的情操才是台灣人的本色，而他也願意在這樣的時刻，盡一己之力，帶頭捐血！感謝新北市鷺江獅子會王萬鍾會長及忠義獅子會張永棋會長，再事故發生的當下，馬上發揮即時戰力，聯絡共計三台捐血車，並準備非常豐富的贈品給響應捐血的民眾，短短一天就各自募集了252袋及130袋熱血！鷺江獅子會及忠義獅子會不愧是安定社會的重要力量！

(中時電子報)