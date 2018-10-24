長鼻浣熊「小公主」越凶越可愛！高傲到男生也怕怕

2018年10月24日 09:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

童話故事裡，說謊話鼻子會變長，在動物園裡有一群鼻子長長、眼睛大大、有環狀尾巴的長鼻浣熊，模樣超可愛！這群長鼻浣熊的名字也很特別，都以「小」字開頭，十分可愛。家族裡面唯一的小女生，名字就叫「小公主」，「小公主」總是高傲地冷眼旁觀，不隨牠們起舞，男生們見到「小公主」也會趕緊退讓三分，轉頭快跑，讓保育員看到這個小女生跟其他男生間的互動行為，都直呼太有趣。

長鼻浣熊「小豬熊」開心享用早餐。（台北市立動物園提供）

長鼻浣熊屬於雜食，以水果和無脊椎動物等為主食，棕櫚樹果實、雞蛋、甲蟲幼蟲、蝎子、蜈蚣、蜘蛛、螞蟻、白蟻、蜥蜴、甚至小型哺乳動物、囓齒動物等都是牠們的食物。當保育員準備餐點給牠們時，小男生們總是等不及的在四周亂竄，爭先恐後地胡亂吃一通。

長鼻浣熊長長的尾巴有助於平衡，因此爬上爬下都難不倒牠們。（台北市立動物園提供）

此時的「小公主」則是在一旁冷冷看著，牠的表情似乎是在說:「我不喜歡這麼毛燥」。等到保育員親手拿盆子給「小公主」挑選，牠才會慢慢地靠近食物，選擇自己想要吃的品項，優雅地帶到通道享用。保育員表示，「小公主」會在盆內選擇自己想要吃的食材，每天的喜好也不盡相同。

保育員要架設鋁梯才能爬上樹屋幫長鼻浣熊放置食物。（台北市立動物園提供）

為了提升動物福祉，讓圈養動物有更大的活動空間，兒童區的長鼻浣熊擁有專屬「空中走廊」，可以一路通到戶外的樹屋上。因為「空中走廊」是簍空設計，路過民眾常常有機會聞到牠們天然的體「香」，這個味道，人類聞起來可能覺得有些重口味，但在長鼻浣熊的世界裡，這可是最天然的「香水」，而這個味道是長鼻浣熊特殊的肛門腺氣味，主要功能就是標示領域，所以常會見到公的長鼻浣熊到處東磨西蹭的。

「小公主」很兇的，我們三個男生都不敢惹她！（台北市立動物園提供）

具可靠消息指出，小男生看到「小公主」時的反應，會自動後退、拔腿快跑，是因為「小公主」比較兇，所以男生們凡事還是禮讓一些比較保險。最近天氣舒適溫度，歡迎大家多多到動物園走一走，來看看高傲的長鼻浣熊「小公主」如何和男生們的相處，也現場體驗一下牠們的天然的「香水味」吧！

(中時電子報)