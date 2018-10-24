家族有癌症病史...35歲女警覺做健檢 一檢就賓果

35歲有家族史的這名女患者在超音波檢查發現右側乳房有一個1.2cm的腫瘤性病灶，透過切片病理分析，顯示為浸潤性乳腺管癌。（馮惠宜翻攝）

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經磁振造影檢查也在右側乳房看到這個1.2cm的腫瘤性病灶，經切片病理分析，顯示為浸潤性乳腺管癌。（馮惠宜翻攝）

究竟是幸還是不幸？一名35歲的年輕女子因為家族中有人曾罹患卵巢癌及子宮頸癌，深怕有遺傳之虞，經做高階影像健檢，竟發現已罹患乳癌，幸好癌細胞還未擴散。醫師提醒乳癌高危險族群女性，最好提早定期檢查，及早發現病灶才能及早治療。

澄清醫院柏忕健康管理中心醫師韋朝榮表示，這位患者自知有癌症家族史，也有強烈的健康意識，在40歲前就提早來做篩檢。此次檢查在乳房磁振造影影像下與超音波檢查中，發現右側乳房有一個1.2cm的腫瘤性病灶，透過切片病理分析，顯示為浸潤性乳腺管癌。

浸潤性乳腺管癌是屬於常見的乳癌之一，約佔70％~75％，因病灶浸入乳腺管內，因此細胞有可能擴散至乳房以外的器官，若晚期才發現，容易轉移。

乳癌一直以來是女性好發的癌症，更是威脅女性的健康殺手！根據國健署統計，乳癌是女性癌症發生率第一、死亡率第四個癌症，但早期發現的存活率是可以超過九成。而根據「癌症登記報告」，可以發現女性乳癌自40歲開始快速增加，40~64歲的女性乳癌即佔所有比例約72％。

韋朝榮表示，女性除了以自我徒手檢測乳房外，衛福部國健署也推行乳癌癌症篩檢。篩檢方式是使用乳房X光攝影，可以篩檢出早期乳癌、原位癌的微小鈣化點，但對於高危險族群，例行性的乳癌篩檢仍是不足的，而且東方女性乳房相對於西方女性比較緻密，一般乳房X光攝影有時無法分辨異常陰影或正常重疊的乳腺，而造成篩檢的敏感度降低。因此最好能搭配準確率高達97％以上的零輻射磁振造影(MRI)，也可以搭配超音波做雙重儀器的檢測。

(中時 )

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