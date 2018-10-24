改善空品 南市柴油車補助撥款突破2億

環保署補助一、二期老舊大型柴油車淘汰及三期大型柴油車加裝濾煙器，歡迎車主踴躍提出申請。（洪榮志攝）

友善列印
中時

台南市政府環保局致力改善空氣品質，削減PM2.5汙染，2017年起向環保署爭取經費補助全市一、二期老舊大型柴油車淘汰及三期大型柴油車加裝濾煙器，已獲環保署核定補助超過3億元；經車主踴躍申請，核撥金額也突破2億元大關。

環保局長林健三表示，目前設籍台南市轄區屬一至三期大型柴油車約有1萬輛，為加速改善空汙，該局積極配合行政院環境保護署「空氣汙染防制行動方案」，宣導推動「一、二期老舊大型柴油車淘汰補助」及「三期大型柴油車加裝濾煙器補助」，從去年8月環保署補助辦法公告以來，至今年10月中旬，民眾申請柴油車汰舊及濾煙器補助案已突破1000件，經審核完成撥款金額也達2億10萬7000元。

環保局表示，凡設籍台南市的一、二期老舊大型柴油車（1999年6月30日以前出廠），以及淘汰報廢及三期大型柴油車（1999年7月1日至2006年12月31日出廠）加裝環保署核定補助之濾煙器，均可向環保局申請補助經費，淘汰報廢可依不同期別、車重申請5至40萬元補助，加裝濾煙器補助金額則為7至15萬元不等。

環保局還說，環保署「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」有早鳥優惠額度，2018年12月11日以後才提出申請者，補助金額將有2至5萬不等的降幅，提醒一、二期老舊大型柴油車的車主，應盡快評估車輛本身及排煙現況，並考量使用需求，如符合補助資格者，盡速備齊資料及早向環保局提出補助申請。

(中時 )

家族有癌症病史...35歲女警覺做… 情緒低落...肇事司機員自我封閉 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。