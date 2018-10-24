改善空品 南市柴油車補助撥款突破2億

2018年10月24日 10:02 中時 洪榮志

台南市政府環保局致力改善空氣品質，削減PM2.5汙染，2017年起向環保署爭取經費補助全市一、二期老舊大型柴油車淘汰及三期大型柴油車加裝濾煙器，已獲環保署核定補助超過3億元；經車主踴躍申請，核撥金額也突破2億元大關。

環保局長林健三表示，目前設籍台南市轄區屬一至三期大型柴油車約有1萬輛，為加速改善空汙，該局積極配合行政院環境保護署「空氣汙染防制行動方案」，宣導推動「一、二期老舊大型柴油車淘汰補助」及「三期大型柴油車加裝濾煙器補助」，從去年8月環保署補助辦法公告以來，至今年10月中旬，民眾申請柴油車汰舊及濾煙器補助案已突破1000件，經審核完成撥款金額也達2億10萬7000元。

環保局表示，凡設籍台南市的一、二期老舊大型柴油車（1999年6月30日以前出廠），以及淘汰報廢及三期大型柴油車（1999年7月1日至2006年12月31日出廠）加裝環保署核定補助之濾煙器，均可向環保局申請補助經費，淘汰報廢可依不同期別、車重申請5至40萬元補助，加裝濾煙器補助金額則為7至15萬元不等。

環保局還說，環保署「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」有早鳥優惠額度，2018年12月11日以後才提出申請者，補助金額將有2至5萬不等的降幅，提醒一、二期老舊大型柴油車的車主，應盡快評估車輛本身及排煙現況，並考量使用需求，如符合補助資格者，盡速備齊資料及早向環保局提出補助申請。

(中時 )