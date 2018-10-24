象鼻岩、海天步道定格趣！深澳之美攝影比賽徵件中

2018年10月24日 10:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣果真是寶島，山水皆美，天然美景一籮筐！北海岸有象鼻岩、海天步道、九份夜景等都是攝影好手喜愛拍攝的主題！「「2018深澳之美攝影比賽」收件期間自8月20日(一)至10月31日止(三)，比賽總獎金達新臺幣9萬元，各位攝影高手把握最後投件期限，一同用相機記錄深澳之美！

位於新北市瑞芳區的深澳漁港，地理環境優良，鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，是新北市重要的海釣船聚集港口，漁港周邊有新鮮味美的海鮮餐廳遠近馳名，另外漁港臨近酋長岩及象鼻岩等奇岩怪石，更使深澳漁港增添魅力，該港更曾獲得十大魅力漁港票選「特色組」第一名，新北市政府為鼓勵愛好攝影人士，特別舉辦深澳之美攝影比賽，期盼透過各方的攝影鏡頭將深澳多樣化的面貌記錄下來，使各面向的深澳之美畫面永久留存。

漁船、海天步道及九份夜景。（新北市漁業處提供）

本次攝影比賽以「深澳之美」為主題，不論是「陸域組」呈現深澳漁港、漁民或漁船作業、當地漁產、在地漁村、人文、臨近的奇岩怪石，還是「海洋組」深澳灣水下生態、珊瑚、魚類、海底地形，只要是可呈現深澳之美主題的作品皆符合投稿資格！攝影比賽陸域組及海洋組，各組獎項分別有首獎1名獎金2萬元，貳獎1名1萬元、参獎1名獎金5,000元，佳作獎5名獎金2,000元！

漁船及酋長岩。（新北市漁業處提供）

截至10月24日，海洋組可能因拍攝難度較高，投稿情形不如陸域組踴躍，歡迎各位攝影高手不妨趁著周末假期，來趟深澳之美小旅行，把握最後一周的好天氣用相機紀錄深澳之美！詳細比賽辦法及簡章，可在新北市政府漁業及漁港事業管理處官網。

(中時電子報)