逛一中商圈不用帶現金 商家響應無現金交易

一中商圈店家響應無現金支付，推出集點摸彩活動。（馮惠宜攝）

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一中商圈30多家商家響應政府推動無現金支付，連買個福州包都可以「嗶」一聲就OK。（馮惠宜攝）

無現金支付已成趨勢，台中市政府10月起針對一中商圈導入「無現金交易GO購樂 吃喝玩樂盡在一中商圈」，計有3成店家響應，連買10元的福州包都可以「嗶」一下就完成交易，業者表示，不但方便來客數也增加30％，市府更加碼要在26日舉辦摸彩，讓響應的消費者有機會把Switch 任天堂、Marshall Acton無線藍芽音響、米家全景相機…等獎品帶回家。

相中一中商圈的高量人潮及數位消費力強的年輕族群，台中市政府委外推動「無現金交易GO購樂， 吃喝玩樂盡在一中商圈」活動，盼為台中商圈樹立起無現金支付消費模式的典範，活動自2018年10月1日起至10月26日，透過長達26天的LINE@生活圈集點活動造勢，26日晚上19:00更將在水利會前廣場舉行摸彩。

一中商圈店家此次積極導入時下最新商業工具line@的操作，凡於活動期間，前往活動配合店家(懸掛活動識別旗幟等視覺識別)，以無現金支付工具消費滿100元，即可掃碼line@獲贈一點點數，凡集滿2點，即可兌換一張摸彩券，可參加10月26日摸彩活動。

此次配合「台中市商圈無現金交易GO購樂」活動的多元支付媒合，分別有悠遊卡、line pay、apple pay、sumsung pay、android pay、google pay、銀聯閃付、電子錢包、信用卡等模式。

此外，當日可憑摸彩券之存根聯，於活動舞台處，免費領取「珠珠我愛您」飲料一杯(限量100杯)或一中商圈排隊商品「福氣滿滿」福州包壹份，限量100份。

(中時 )

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