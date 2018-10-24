普悠瑪脫軌事件 台鐵：一周內完成5項確保行車安全工作

2018年10月24日 10:34 中時電子報 尉遲佩玉 、 戴安瑋

台鐵普悠瑪翻車事故，共造成18死、210傷，台鐵局上午召開記者會說明最新情形，台鐵局副局長杜微強調，列車在行經宜蘭縣時發生故障情形，分別在宜蘭及羅東有停下來，但列車的煞車、行駛動力都還可以運用。

他說，根據目前調查最新進度，列車防護裝置ATP是在正常功能情況下被關閉，根據通聯記錄，司機員沒有向調度員進行報備，因此司機員把ATP關閉以及超速行駛是事故主因，顯示是人為疏失因素，至於有無其他原因，台鐵局全力配合行政院調查小組進行調查。

杜微表示，今天(24日)早上五點已恢復雙線通車，運務處也特別成立總窗口，包括住院、返家或與這起事故有關需要協助者都可與運務處總窗口聯絡。台鐵將立即對普悠瑪自強號列車做全面特檢，檢查無誤就正常上路，預計特檢本周內全部完成，並加強列車ATP使用及教育訓練，建立更周延的管理機制，根據現有的S.O.P.再做加強，防止司機員發生人為疏失。

台鐵局未來一周內要完成的5項工作，確保行車安全，如下:

(一)路線安全檢查(車巡及徒步查道)，強化相關防護措施。

(二)一周內全面完成普悠瑪號特檢作業(包括車輛走行裝置、傳動裝置、動力系統、控制系統及ATP列車自動防護系統等)。

(三)加強列車ATP使用隨乘考核及教育訓練。

(四)研究ATP系統優化方案，建立共同管理機制，防止司機員人為疏失。

(五)研議推動「臺鐵軌道結構安全提升計畫」。

編號6432次普悠瑪列車於21日下午4時50分在進入宜蘭新馬站時因超速而出軌翻覆，造成18人死亡，190人受傷，東部幹線也因此中斷，經警消人員救援將傷亡乘客送醫後，前天恢復單線雙向通車，今一早首班車更恢復雙線雙向通車，行政院長賴清德親自搭乘。

(中時電子報)