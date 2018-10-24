百萬奧迪違停超商前 駕駛竟在車內喝毒汽水

2018年10月24日 10:34 中時 馮惠宜

保安警察大隊特勤中隊員警巡邏經過本欲上前勸導，未料施男開窗時，被警方發現正要將含有甲基卡西酮成分的橘子汽水包加入礦泉水內。（馮惠宜翻攝）

保安警察大隊特勤中隊員警也在施男車內查獲重125.68公克12包含有毒品成分的橘子汽水包。（馮惠宜翻攝）

25歲有毒品前科的施姓男子日前開著百萬奧迪違停在北區青島東路超商前，被保安警察大隊特勤中隊2名巡邏員警發現趨前攔查，訝然發現施男正要將含有毒品成分的橘子汽水包加入礦泉水內，施男當場傻眼，只好坦承吸食毒品，警方也在車內查獲彩色惡魔橘子汽水包12包，於訊後將他依毒品罪送辦。

保安警察大隊特勤中隊2名員警10月22日下午4時巡邏經過北區青島東路，發現施男開進口奧迪轎車大辣辣違停在超商門前，本欲上前勸導，未料施男開窗時，被警方發現正要將含有甲基卡西酮成分的橘子汽水包加入礦泉水內，被警方當場目擊，警方隨後在車內查獲12包含有毒品成分的橘子汽水包（重125.68公克），施男自稱毒品都是要自用的，今年9月間在北屯區的KTV向不知名的男子購買。

保安大隊表示鑒於近來警方查獲毒品類型多以咖啡包、糖果等方式包裝，呼籲年輕民眾不要受誘惑嚐試而不小心觸法，看似無害的咖啡包加了毒品混合誠份複雜，就像來歷不少明的藥，小心賠了性命。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )