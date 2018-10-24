「不要等悲劇發生才團結」 吳鳳來台12年中肯觀察網推爆

2018年10月24日 10:33 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

吳鳳中肯評論被網友推爆。(圖／翻攝自吳鳳臉書)

台鐵普悠瑪列車21日發生出軌翻覆事故，造成18死、逾百人受傷，看到如此嚴重的交通事故，讓來台多年的土耳其籍藝人吳鳳很有感，他在台灣的12年，經歷過不少意外，都能看到台灣人的團結心，不過很可惜悲劇結束後就各走各的路，因此他以一句「不需要等悲劇發生才團結」，呼籲大家平時就可以從小地方做起，中肯評論網友推爆。

吳鳳在搭火車到台東的路上，心中很多感觸，他透露在台灣的12年，經歷不少包括火災、颱風、普悠瑪等意外，這時候台灣人會立刻展現團結心，捐款、捐血等，能做的盡量做，雖然大家常說「台灣最美的風景是人」，但他覺得最美的風景是「團結的人民」。

不過可惜的是，悲劇結束後又開始各走各的路，還會出現很多謾罵聲，他認為「不需要等悲劇發生才團結」，應從日常生活小事做起，譬如定期捐款、捐血，或加入志工行列，「唯有從小地方團結做起，才可以阻止更大的憾事發生。」今早他搭計程車時，司機表示不敢坐台灣的交通工具，但吳鳳不想要這麼悲觀，他覺得可以提出改善的地方，「但多餘的謾罵、吵架並不會有幫助。」

就像50年代台灣幾乎什麼都沒有，但農業開始發展後，就慢慢站起來，到80、90年代創造經濟奇蹟，都是因為團結和努力的結果，因此他認為之前可以創造奇蹟，現在一樣也可以，他對台灣還是很有信心，一番中肯見解讓網友超有感，覺得他觀察入微，完全點到重點，「我們不需要等悲劇發生才團結~很推這句話」，大讚他正面、樂觀看待事情的態度。

(中時電子報)