台式食材香料混搭 岩烤義式披薩薄皮脆又香

2018年10月24日 11:00 中時 張妍溱

「Pizza Running」義式手作披薩，純手工製成，對食材要求的老闆張大衛說，披薩採台式食材及香料混搭，別有一番風味。（張妍溱攝）

在台中市一中商圈的Pizza Running披薩店，純手工製作，別於坊間的厚麵包餅皮，義式披薩，薄皮、香脆有嚼勁；對食材很要求的老闆張大衛說，隔夜發酵的麵糰與坊間連鎖披薩店不同，不規則的「氣孔麵糰」是酵母的活性，讓披薩有好口味，另採台式食材及香料混搭，別有一番風味。

手工岩烤義式薄片披薩掀起一股旋風，「Pizza Running」義式手作披薩，為了迎合消費者需求，配料可以客製化，像是用台式香料九層塔替代羅勒，台灣杏鮑菇取代西洋的蘑菇等；創意多元的搭配，讓消費者一試成主顧。

店內超推「起司牛肉」披薩、CP值高，牛肉披薩屬薄片型的餅皮，每天採用現切台灣溫體牛肉，加上帕瑪森起司和青椒等新鮮食材，披薩餅皮選用上等高筋麵粉、橄欖油製作義式脆皮，披薩醬料則用當季蔬菜與水果，熬煮數個鐘頭而成，吃起香又脆皮、肉多汁。

老闆張大衛說，這幾年披薩流行北義薄脆口感，咀嚼起來麵香十足，「Pizza Running」主打外帶，外送範圍在店家3公里內，現點、現做，消費者於提取時間前20分鐘電話預約訂購；張大衛自信地說，口感不輸義式餐廳喔。

店名：Pizza Running義式手作披薩

地址：台中市北區一中街96號

電話:04–22290196

營業時間：11：00～22：00（全年無休）

8吋起司牛肉披薩

價格：109元

(中時 )