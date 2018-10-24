承襲三代人意志 新港國小寶壇館整修完媲美國家級音樂廳

2018年10月24日 10:44 中時 張亦惠

寶壇館外觀。（張亦惠攝）

整修完成的寶壇館設備空間媲美國家級音樂廳，國立台灣交響樂團與新港國小學生在裡面排練。（張亦惠翻攝）

已有44年歷史的寶壇館外觀。（張亦惠翻攝）

新港國小校內寶壇館44年前由林寶壇所發想，其子林昭元完成遺志所建，於1974年10月25日啟用，去年林昭元女兒台北市嘉義縣同鄉會新港聯誼會會長林芳寬，發起返鄉關懷活動，將寶壇館整建翻新納入計畫中，整修完工後，媲美國家級音樂廳，傳承3代人意志的寶壇館，將於25日再現風華。

寶壇館44年來歷經無數大自然災害的考驗，整體結構仍安全無虞，林芳寬特別將寶壇館整體更新納入返鄉關懷活動計畫中，整修經費高達1000萬元以上，讓寶壇館成為國內少數國小擁有媲美國家音樂廳水準的藝術空間，甚至請來聲樂家現場實測，相當用心。

當年由林昭元先生的母親林李若峯主持落成典禮，今年將由林昭元先生的太太林游梅及44年前的校長黃明哲共同主持開幕典禮，別具歷史與傳承意義，當天更有國立台灣交響樂團的首席與新港國小弦樂團首次結合共同演出。

新港國小校長顏金郎表示，新港國小長期推動弦樂團、木笛團、合唱團以及魔力鼓舞團等音樂社團，感謝林昭元教育基金會董事長陳政鴻、林芳寬、黃文亮及邱晉煌等許多善心人士幫忙，協助音樂教育及改善教學環境，讓學校能有先進及舒適的設備與場地，更讓新港國小學生有機會 獲得國立臺灣交響樂團首席及弦樂A團的指導。

(中時 )