川普：不擔憂美艦通過台海引來中國負面反應

2018年10月24日 10:56 中時 孫昌國

孫昌國/綜合報導

美國總統川普表示，他不擔憂兩艘美國軍艦通過台海一事會引來中國的負面影響。

美國之音報導指出，川普星期二在白宮簽署《2018年美國水基礎設施法案》時，答復記者為何此時決定派兩艘美國軍艦通過台海的提問時說"我會將這個決定留給我自己和我的將領來做，好嗎？而不是你。"

記者接著問川普，是否擔憂來自中國的負面反應？特朗普說："我不會擔憂任何事。我從不擔憂什麼事。"

美國海軍"科蒂斯•威爾伯號"（USS Curtis Wilbur）導彈驅逐艦與"安提坦號"(USS Antietam)導彈巡洋艦星期一通過台灣海峽，美國國防部發言人說，這是根據國際法"例行通過"國際水域。

美國國防部發言人、陸軍上校羅伯特•曼寧在五角大樓例行記者會上表示，"美國海軍'科蒂斯•威爾伯號'(USS Curtis Wilbur)和'安提坦號'(USS Antietam)依據國際法例行經過了臺灣海峽。兩艦經過臺灣海峽顯示美國對印太地區自由開放的承諾。"

曼甯在答復美方是否針對這次航行台海與中國軍方有過接觸的問題時表示，只要法律允許，美國軍艦即可在全球國際海域通行。他特別強調，兩艘美國軍艦是"經過"台灣海峽，並非是"自由航行"的性質。

美國之音駐國防部記者巴布詢問，"經過"(transit)與"自由航行"(freedom of navigation)兩者有什麼區別？國防部另一位發言人、海軍陸戰隊中校克里斯多夫•洛根解釋說，"自由航行"行動的目的是要挑戰過度的海洋宣示，而"經過"只是這兩艘美國軍艦要從南中國海前往東中國海時，穿越台灣海峽的國際水域而已。

羅根也對美艦通過台海時是否與解放軍有任何接觸的問題表示，沒有資訊顯示中國軍方"有任何不安全或不專業的行為。"

對於美方是否針對軍艦通過台海一事與臺灣有所接觸，曼甯上校重申，美艦是經過國際水域，"這個水域正好介於臺灣與中國大陸之間"，不過他也表示，美艦通過台海經過充分協調。他說："我們維持與適當國家、當局與各方的協調與接觸"，至於這是否意指台灣，曼寧說，這必須去詢問美國海軍。

在星期一的那次五角大樓例行記者會上，有記者問到，為何美國在國防部長馬蒂斯說要促進兩軍進一步相互理解的時刻有這個舉措，反而引發中國更多關切。曼甯說，"我們的海軍在全球行動，我們的海軍在這個星球上進行各種操演和行動。"

對於美艦通過台海是否有引發美中關係緊張的風險，曼寧表示，國防部不認為會如此。他說："從國防部的部分來說，我們一直都對我們的演習透明化，無論是'經過'或是在全球任何法律允許的地方行動，包括飛行、航行和運作，只要法律允許我們這麼做。國防部自然沒有意圖要把緊張局勢加劇或有任何的升級。"

(中時 )