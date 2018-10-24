葉望輝：川普下的美台關係和其他總統不同

2018年10月24日 11:32 中時 孫昌國

孫昌國/綜合報導

前美國副總統錢尼（Dick Cheney）的副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）指出，川普下的美台關係和其他總統不同，對多項外交關係進行重新定位，是台灣推進美台關係的機會。

美國之音對葉望輝進行了專訪，他表示，美台關係的基礎和前幾屆政府時期相比是不同的。"我認為這意味著機會。"葉望輝說，"過去幾十年來，我一直提倡美國以自己的價值觀、原則和目標來制定一清二楚的政策，這樣美國人才知道我們為什麼持這樣的觀點。"對於北京意圖對美國外交政策施加影響的問題，葉望輝支持川普總統的做法。他說："我認為川普總統沒有受這些影響，他在政府過渡的時候，就沒有讓別人告訴他該怎麼說話、他能跟誰說話。對我來說，過去的政策是不好的，目前是一個新的突破。"

2016年大選後的政府過渡期間，葉望輝曾促成當選總統川普與台灣總統蔡英文通電話。通話被認為是美台關係的新頁，也引起中國的批評。川普總統執政期間，美中關係和美台關係進得到重新評估。對於川普總統的對台政策，葉望輝可以說是推動了第一步。

對於美國與台灣打交道要遵循的原則和底線，葉望輝表示，對川普總統來說，國家安全合作關係的再平衡是他的最重要的策略之一。"我認為這在戰略上和經濟上都是合理的。這當然也包括台灣、日本、北約和美國其他的國安合作夥伴。"他說，"但在政府的中低層級，還存在官僚主義作風，延續以往做事的方法。所以我認為這方面是本屆政府可能會改變的。"他也告訴記者，"我們和台灣沒有外交關係。這是全球唯一一個沒有和我們建交的民主國家，這個例外簡直荒唐。"

川普總統簽署的《2019國防授權法案》要求加強與台灣的防務關係。葉望輝認為，川普政府對多項外交關係進行重新定位，這是臺灣繼續推進美台關係的一個機會。

報導表示，在貿易方面，葉望輝曾經建議蔡英文和川普直接協商，促成雙邊貿易協定。"川普總統的另一個政策原則是，他更傾向進行雙邊貿易談判，而不是多邊談判。台灣在多邊國際組織中經常碰壁。"葉望輝進一步解釋說，"所以在某種程度上，美國有一位側重於雙邊關係而非多邊關係的總統，這對台灣來說是個不尋常的機會，他們提出建議，然後也許能實現目標，因為川普總統會自然而然地將台灣與中國或其他經濟體分別對待。目前，所謂的美中貿易戰當前，美日關係也在重新定位，台灣有這樣一個機會，為美國與亞洲的貿易協定設定一個高標準，這對美國會有特殊的價值，因為美國在重新定位與亞洲國家的關係。"

對於台灣方面的反映，葉望輝認為台灣感覺到有這樣的機會，但是從美國得到了前後不一致的信號。"這也是美台關係長期以來的一個問題。政府的最高層級有一個認識，或者說優先事項，但中層以下的官員在過去幾十年一直延續官僚作風。這些層級之間的差距對台灣來講尤其麻煩，"葉望輝說，"因為我們對台灣實行外交上的限制，台灣領導人只能與美國較低層級的人物打交道，而沒有獲得民選官員應有的待遇和談判機會。只有台灣領導人自己才能能決定何時是正確的政治時機，來推動新的政策。"

(中時 )