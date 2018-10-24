阿爸底叨位？ 女兒見警車欲報案 開窗竟見老父坐車內

2018年10月24日 10:58 中時 馮惠宜

88歲謝姓老翁到醫院就醫逾時未回，家屬焦急找巡邏車協助就看到爸爸在車內。(馮惠宜翻攝)

日前1位近88歲的謝姓老翁下午自行從太平區搭公車到台中榮民總醫院拿處方簽藥物，返程一時未注意導致過站未下，結果導致迷途4個多小時，幸好台中太平警分局新平派出所員警巡邏發現，雖老翁對員警詢問回應不清不楚，所幸透過藥袋及健保卡等資料比對無誤，另家屬發現老翁久去未歸，這騎車到巷口見到警方巡邏車欲上前報案，竟發現父親就在車內，驚訝不已，頻呼非常感謝警方熱心協助。

太平警分局新平派出所警員黃培維、陳慶全22日晚間9點多執行巡邏勤務，巡經樹德路附近發現1位老翁背著背包在路上徘徊，員警立即上前關懷，原來老翁迷路了，當時老翁神情緊張且用著濃濃的口音回應，頻跟員警說坐公車下錯站了，對於住家在何處也無法清楚表達，員警看到老翁背包內有臺中榮總醫院的藥袋，隨後又發現健保卡，經查詢個資比對身分無誤，先安撫老翁情緒後，並用巡邏車載回宜昌路住處。

值得一提的是，謝姓老翁家屬發現父親應下午5、6點就該回家，到了近9點尚未返家，著急的先在附近找尋外，其女正騎著機車要到派出所報案，發現巡邏車經過上前詢問時，竟發現父親在車內驚訝不已，得知父親的遭遇後，非常感謝警方協助及護送，並表示以後會親自陪他前往領藥了，不敢再大意。

(中時 )