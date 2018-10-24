大陸抽象藝術名家魏立剛宣傳台北藝博個展

2018年10月24日 11:02 中時 曹明正

2018台北國際藝術博覽會10月26至29日將在台北世貿登場，大河美術推出「宴•金─魏立剛台灣首次個展」，23日下午2時特別南下高雄福華名品宣傳，向南台灣推介廣為倫敦大英博物館等多國藝術機構典藏的大陸知名當代藝術家魏立剛，現場並搶先曝光他的作品及創作過程。

魏立剛1964年出生於山西大同市，是大陸當代抽象書法的重要畫家之一，創作以東方文化精神為底蘊，保留其傳統，結合西方抽象表現技法，不斷探索、突破與變革，無論是以絢麗的丙烯金紀錄毛筆處紙的蹤跡、流暢的墨韻線條、色彩斑斕的符碼堆疊、多元複合媒材的結合，皆演變為風格獨特鮮明且多元豐富的系列作品。

魏立剛為台北國際藝博會獻出在台灣的首場個人處女秀，展出的3大系列作品中，「孔雀」系列在書法的原有格局上將文字移出，以不規則的圓形勾勒出文字原本的位置，做圓圈連綴纏繞，演算符碼間的奏聯。

「金枝大梅朵」系列的背景建立在寧靜優雅的單色上，冒出看似花而非花的花朵，和背景產生一種對立之色，展現高潔與脫俗、精神與靈魂的獨立。

近期最新的「荷塘」系列勾勒出心電的激流與交織，以金墨交錯、張開、包覆多種色彩來烘托荷塘氛圍，產生畫中有詩的氛圍，更呈現出抽象表現主義的精神所在。

(中時 )