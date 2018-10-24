花蓮》行動救觀光 賴揆搭普悠瑪到花蓮

2018年10月24日 11:13 中時 許家寧

賴清德上午9點搭乘普悠瑪號抵達花蓮。（許家寧攝）

賴清德平安抵達花蓮，為士氣低迷的台鐵人員加油打氣。（許家寧攝）

賴清德現身花蓮車站，受到同行婆婆媽媽簇擁喊加油。（許家寧攝）

花蓮代理縣長蔡碧仲（中）向賴揆與交通部長吳宏謀（右）為花蓮一條安全回家的路請命。（許家寧攝）

台鐵普悠瑪翻車事故後，行政院長賴清德今日一早搭乘首班406次普悠瑪列車南下花蓮，還特地坐在這次傷亡最嚴重的第八節車廂，親自為台鐵安全掛保證，賴清德說，希望以具體行動，為台鐵員工加油打氣，也讓民眾找回對花東旅運的信心。

賴清德率交通部長吳宏謀等上午9點平安抵達花蓮車站，下車時賴特地問候同車旅客，看見野生賴清德，婆媽們興奮爭相與他握手並簇擁高喊「加油！」賴也反問「有舒適嗎﹖」、回應「真好有安全」，賴清德感到相當滿意說，這次和民眾搭乘普悠瑪，一起力挺台鐵。

賴清德表示，事故發生後，造成多人傷亡，社會感到非常惶恐，重創花蓮觀光產業，蕭美琴立委和許多民眾向他表達，很多旅客原來已經訂飯店後來都退訂、取消花蓮行程，他認為這事態重大，除了影響觀光產業，影響更多的是對普悠瑪號、花東旅運的信心。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲說，感謝賴院長親自從樹林搭乘普悠瑪把同樣路線走一遍，帶給花東鄉親信心，也肯定台鐵在短短55小時恢復雙向通車，花東人唯一的要求就是一條絕對平安的一條路，盼政府在最短時間內查明事故真正原因，讓悲劇不再發生。

吳宏謀說，目前還有18列普悠瑪，調度上沒問題，除了增購區間車數量，未來會將花蓮環島鐵路環境優化。至於事故發生關鍵原因，吳宏謀表示，目前得到的資訊是彎道加速、ATP關閉，司機員被認為有嚴重疏失，這方面尊重檢調單位調查。

賴清德強調，目前事故還在司法調查中，未來一定會公佈事情經過，對於責任承擔部分會在事情個一段落後決定，肯定台鐵同仁搶修完畢，台鐵也進行車輛、鐵軌及電線等全面性體檢，檢討後會以更進步、安全的服務，重拾國人對普悠瑪號的信心。會後賴揆前往花蓮罹難者林思容靈堂慰問，接續前往宜蘭探視傷患。

(中時 )