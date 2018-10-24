台灣美景太美 澳洲遊客掉了手機

2018年10月24日 11:22 中時 馮惠宜

日前一對澳洲籍的情侶來臺灣自助旅遊，慕名至知名地標台中公園參觀湖心亭等百年古蹟，倆人被美景吸引沿路不斷拍照，離開時不慎將手機遺漏未帶走，熱心的民眾拾獲後，馬上送到台中市政府警察局第二分局公園派出所請求警方協助，警員受理後，經研究手機加上定位找到倆人投宿的民宿，讓這對外籍遊客相當開心。

員警伍震傑受理後，立即查看手機內的聯絡簿及通話紀錄，藉由搜尋手機的訊息聯繫主人，却發現裡面的內容全是英文及台灣各地的照片，研判該手機主人應該是外籍人士，伍員知道手機對當事人的重要性，花心思仔細研究手機，並試著從手機圖片及手機國碼去縮小特定族群，意外按到手機定位後發現手機主人來台居住的民宿地址位於精武路上，伍員便聯絡失主在台灣的房東，經確認後發現該民宿離派出所不遠，便決定親自將手機送到心急如焚的失主手上，失主急忙檢視自己所拍的珍貴照片，發現一張未少，露出開心的笑容。

伍員到達民宿後詢問管理員有無外籍房客手機遺失，管理員向警方表示不知情，在現場等候許久也未遇到任何外籍遊客，於是決定先返回派出所繼續連繫，返所途中仍不死心又折返再確認一次，果真與這對外籍情侶碰個正著，情侶得知手機找回來的好消息後喜出望外、非常開心，27歲的澳洲籍女失主對員警鍥而不捨的用心很感動，頻頻向員警道謝。

(中時 )