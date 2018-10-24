高雄》 韓國瑜選情熱 陳清茂：民進黨對手是高雄市民

前民進黨黨員、無黨籍高雄市議員候選人陳清茂上政論節目。

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中時電子報
/綜合報導
國民黨高雄市長參選人韓國瑜（前中）出席在三民區的造勢大會。（圖／本報資料照，林瑞益攝）

年底高雄選戰，國民黨候選人韓國瑜，話題熱度持續發燒，無黨籍高雄市議員候選人陳清茂在政論節目表示，這次選舉是「高雄市民要跟民進黨選」，他說韓國瑜所到之處，民眾都是熱情的要和他握手。更強調高雄現在的選舉新口號就是，「選賢與能，選人不選黨」。

陳清茂在《關鍵時刻》政論節目表示，對於主持人劉寶傑詢問，過去民進黨都是上街頭，但是這次怎麼都稀稀落落？陳清茂表示，今天韓國瑜的現象，不是國民黨和民進黨在選，他說，老百姓的理念是不同的，他是高雄市議員候選人，他認為，韓國瑜出來都是熱情民眾主動來跟他握手致意，但民進黨陣營則不是，民進黨的候選人旁邊都沒人，他得自己跑去和支持者握手。

他強調，這次選舉是「高雄市民要跟民進黨選」，民進黨認為現在還是跟國民黨在選，這個概念是錯的，劉寶傑問說，所以現在民進黨對手是高雄市民？陳說，舊高雄縣的岡山、旗山、鼓山這三山，是代表過去的高雄，有很大的象徵意義。

他也呼籲民進黨，民進黨若繼續操作統獨議題、操弄大陸陰謀論，百姓是不會認同的。他也指出，高雄現在的選舉新口號就是，「選賢與能，選人不選黨」。

(中時電子報)

陳清茂發言連結
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