柯建銘喻陳師孟是「另類陶百川」 言論有啟發性

2018年10月24日 11:24 中時 周毓翔

立法院今天邀請監察院、司法院至立院報告「監察委員對司法判決案件啟動之適法性」。民進黨團總召柯建銘認為國民黨排這案子是針對監察委員陳師孟而來；柯建銘稱讚陳師孟是「另類陶百川」，敢於揭發事情，敢於針對過去不正義的事，本於職責做言論發表，「仔細看他講話很多啟發性言論存在。」

柯建銘說，前監察委員陶百川為了讓國會全面改選，不惜辭監委逼迫威權政府，主張民主化，沒有陶百川當時的努力，現在的國會不知何時改選，陶百川是監察院最輝煌時期，監察院最黑暗是王建煊時代，口不擇言、亂講一通破壞監察院形象。

柯建銘認為，目前這屆監察委員是由馬、蔡都有提名的監委同時存在的混合期，機關形象很重要，日前監察院調查鹿窟事件，對轉型正義相當有貢獻他予以肯定；至於被藍營屢次質疑的陳師孟，柯建銘說，陳師孟對於國家動盪、正義、生靈塗炭，他非常清楚，一般人覺得他是非典型監委，「他其實是另類陶百川」，國民黨不要用藍綠鬥爭看待事情，很多事都被扭曲。

柯建銘説，國民黨一直對陳師孟有意見，但其實應該從歷史角度去看，「我們這時代是不是需要這樣的監委？」他反批其他監委介入政治，對黨產條例、年金改革提出釋憲，不管從《大審法》、《監察法》來看，這都不是監委職責範圍，提出釋憲當然會被打槍，不能讓人民請願案都實現，規定很清楚。

柯建銘也質詢監察院秘書長傅孟融，立法院接下來可能會處理《監察法》修法，柯也透露將要處理監委彈劾是不是要記名投票。傅孟融表示，有啟動研修過程，已經在討論中，要達成委員共識，尊重監委意見；柯批評監委意見大概只是往前一點，不敢大開大闔，「尊重立院比較重要，立法院要你記名就要記名，要公告就要公告」。

(中時 )