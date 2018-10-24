「仗義」挺孕婦 收11張紅單還遭警送辦

曾姓男子（右一）「仗義」挺王姓女毒友（右二），拒檢無照開車逃逸沿途闖紅燈，被捕後不僅被依妨害公務罪送辦，還得吃上8萬多元罰單。（吳岳修翻攝）

友善列印
中時
王姓女通緝犯懷有身孕還吸毒，遭警方解送台北地院歸案。（吳岳修翻攝）

曾姓男子24日凌晨開車搭載王姓女毒品通緝犯時違規闖紅燈，遭新北市警三重分局厚德派出所警網攔查，兩人拒檢逃逸，沿途不斷闖紅燈、蛇行，警車一路追到北市轄區，抓緊時機用警車衝撞逼迫停車，將曾男依妨害公務罪嫌送辦，王女解送歸案，另針對曾男開出無照等總計8萬多元的11張紅單。

厚德派出所巡邏警網24日凌晨巡經三重區忠孝路及大智街口時，發現有毒品前科的36歲曾姓男子闖紅燈，警車鳴笛要求受檢，曾男拒檢開車逃逸，一路由忠孝路開往三和路，再竄上高速公路往台北方向逃逸，沿途不斷闖紅燈、蛇行。

警方追到台北市濱江街時，見曾嫌準備迴轉，立即用警車車頭衝撞曾嫌車尾，逼迫他停車，折騰半天才將曾嫌及副駕駛座39歲王姓女子逮捕，清查後發現王女涉及毒品案，遭台北地院通緝中，警方也發現王女已懷有4、5個月身孕，仍不顧嬰胎安危吸毒。

曾嫌供稱，他與王女只是單純朋友，知道王女涉案通緝中，見警攔查為了挺王女，才會開車逃逸；警方除將曾嫌拒檢依妨害公務送辦外，另交通違規部分也一連開出11張紅單，總金額高達8萬多元，同時將王女解送台北地院歸案。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

台灣美景太美 澳洲遊客掉了手機 遭指未報備關閉ATP　醫：普悠瑪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。