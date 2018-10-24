「仗義」挺孕婦 收11張紅單還遭警送辦

2018年10月24日 11:40 中時 吳岳修

王姓女通緝犯懷有身孕還吸毒，遭警方解送台北地院歸案。（吳岳修翻攝）

曾姓男子24日凌晨開車搭載王姓女毒品通緝犯時違規闖紅燈，遭新北市警三重分局厚德派出所警網攔查，兩人拒檢逃逸，沿途不斷闖紅燈、蛇行，警車一路追到北市轄區，抓緊時機用警車衝撞逼迫停車，將曾男依妨害公務罪嫌送辦，王女解送歸案，另針對曾男開出無照等總計8萬多元的11張紅單。

厚德派出所巡邏警網24日凌晨巡經三重區忠孝路及大智街口時，發現有毒品前科的36歲曾姓男子闖紅燈，警車鳴笛要求受檢，曾男拒檢開車逃逸，一路由忠孝路開往三和路，再竄上高速公路往台北方向逃逸，沿途不斷闖紅燈、蛇行。

警方追到台北市濱江街時，見曾嫌準備迴轉，立即用警車車頭衝撞曾嫌車尾，逼迫他停車，折騰半天才將曾嫌及副駕駛座39歲王姓女子逮捕，清查後發現王女涉及毒品案，遭台北地院通緝中，警方也發現王女已懷有4、5個月身孕，仍不顧嬰胎安危吸毒。

曾嫌供稱，他與王女只是單純朋友，知道王女涉案通緝中，見警攔查為了挺王女，才會開車逃逸；警方除將曾嫌拒檢依妨害公務送辦外，另交通違規部分也一連開出11張紅單，總金額高達8萬多元，同時將王女解送台北地院歸案。

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(中時 )