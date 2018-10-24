台灣國際女性影展揭幕 在嘉義市看得到

台灣國際女性影展在嘉義地區巡演，24日在嘉義市政府首映會。（廖素慧攝）

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台灣國際女性影展在嘉義地區巡演，24日在嘉義市政府首映，市長涂醒哲揭幕。（廖素慧攝）

台灣國際女性影展24日在嘉義市揭幕，播映《亮亮與噴子》與《離巢》2部影片做為開幕影片，市長涂醒哲出席，坎城影展及金鐘獎評審羅佩嘉小姐、李宜珊導演與陳定寧導演，到現場與觀眾與談，場面熱烈。

台灣國際女性影展今年第3年來嘉義巡演，相較於去年以院線片為主的試驗性質，今年多了非主流電影，女性影展主要是從女性視角、多元性別的視野出發，透過電影放映、映後座談等方式，探訪性別平等、族群多元認同、女性社會處境等議題。

此次嘉義市女性影展首度帶入《亮亮與噴子》與《離巢》2部影片做為開幕影片，今天映後由坎城影展及金鐘獎評審羅佩嘉、導演李宜珊及陳定寧等3人，與觀眾座談，不少觀眾被觸動內心，發言踴躍。

羅珮嘉曾任公共電視的節目執行、台灣女性國際影展總監、柏林影展泰迪熊獎評審、2018金鐘獎評審，現任國際女性影展策展人，長期關注女性與影像的議題。李宜珊是《亮亮與噴子》導演，曾獲2017金馬獎最佳創作短片、2018台灣國際女性影展銀獎。

陳定寧是《離巢》導演，曾獲20160金穗獎學生組首獎。在「嘉」看電影的影展期間自27日起連續3個周六，將在嘉義婦女福利服務中心放映外語片。

(中時 )

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