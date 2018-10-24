18歲女星琪兒蘭席普卡 演出《莎賓娜》成受矚新星

琪兒蘭席普卡。（Netflix提供）

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琪兒蘭席普卡（左）與男主角羅斯林區。（Netflix提供）
《莎賓娜的顫慄冒險》改編自暢銷漫畫「Sabrina the Teenage Witch」。（Netflix提供）

被視為《河谷鎮》姊妹作的恐怖影集《莎賓納的顫慄冒險》，女主角琪兒蘭席普卡因演出影集後開始受到媒體關注，近日她參加洛杉磯首映典禮以一襲點綴紫羅蘭亮片的小黑洋裝出席，豔光四射立刻成為矚目焦點。

琪兒蘭曾以《廣告狂人》獲得了「美國演員工會獎最佳戲劇影集整體演出」，這次在《莎賓娜的顫慄冒險》中飾演半凡人半魔女的女主角莎賓娜，在即將到來的18歲生日面臨女巫和凡人的身份抉擇令她困擾不已。片中許多暗黑元素和血腥恐怖的元素，揉和《大法師》、《哈利波特》系列和《暮光之城》，讓影集未上架就受到許多年輕影迷的關注。

Netflix原創影集《莎賓娜的顫慄冒險》改編自暢銷漫畫「Sabrina the Teenage Witch」，敘述主角莎賓娜擁有半人半女巫的奇特血統，在驚悚元素和暗黑魔法伴隨的成長經歷中，莎賓娜走進恐怖、邪惡又神秘的超自然世界。為了要保護自身與她家族親人以及凡人世界，她必須以一己之力與可怕的邪惡勢力抗衡。影集將於10月26日（五）上架。

(中時 )

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