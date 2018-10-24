市政建設遭質疑割稻尾 柯P：對的就是對的、不對還是不對

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中時

台北市長柯文哲近日在公宅等建設上，遭質疑「割稻尾」，前市長郝龍斌還針對柯誇口的公宅數字痛批是在欺騙選民，因為許多都是過去規畫、發包。柯今早受訪時表示，市政是連續的，不可能一交接就全部停掉；至於外界質疑出事才拿前朝出來打，柯稱，對的我們還是說他是對的，不對的還是不對。

郝龍斌批評，柯文哲所稱公宅數量是他8年任內的4.3倍，這番說法是欺騙選民、無恥。柯回應，蓋公宅本來就是延續的，從送預算到蓋完差不多快要6年的時間，所以不可能說郝龍斌時代發包的我們就不蓋、拆掉；不過，不管比發包的數量或是工程量，他自己任內4年是郝8年的好幾倍，大概到4倍左右，甚至有超過4倍。柯還說，認真做就好，不想去口水戰。

不過柯文哲仍接著說，也許當時他們（郝市府）沒有把蓋公宅列作主要政策或重要工作，但我們是比較重視，想要用蓋公宅來解決台北市的居住問題，所以有花比較大的力氣在處理這個。他強調，等到年底前發包的數量，4年會是郝8年的好幾倍。

媒體詢問，這樣是否割稻尾？柯文哲說，市政是連續的，不可能說一交接全部都停掉；但外界仍認為，好的政績「割稻尾」，有事或做不到的事柯卻常常拿前朝出來打？柯表示，對的我們還是說他是對的，但不對的還是不對。

會不會認為郝龍斌罵無恥太超過？柯文哲說，那也沒辦法，嘴巴長在人家身上，也不能說「你不能講」，他要講你也沒辦法。

(中時 )

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