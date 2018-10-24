拆封把玩鑑賞 男偷按摩棒稱給「未來女友」

2018年10月24日 11:43 中時 呂妍庭

陳嫌竊賊把店內的按摩棒直接拆開把玩後，又放回去，讓業者蒙受損失。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣朴子市一家百貨商場報案說有情趣用品失竊，警方透過監視器畫面，查出陳姓男子涉有重嫌，通知他到案說明，目前無女友的陳嫌十分後悔，聲稱是看了成人影片，想說先準備給「未來女友」驚喜，又怕被認出，引來側目眼光，索性直接把按摩棒竊走，讓聽警方聽了暗自竊笑，最後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

朴子分局派出所日前接獲業者報案，指一名男子案發當天下午到店內假意挑選女用情趣按摩棒，不但直接把要價上千元的按摩棒包裝拆封後取出把玩，疑似覺得內容樣式不喜歡，還把外包裝已拆過的按摩棒又放回物品架上，經過一番「鑑賞」後，再趁四下無人之際，把喜歡的按摩棒從包裝取出，直接放進外套內帶走，臨走前不忘把按摩棒的包裝盒修復成未拆封狀態，惡劣行徑讓業者氣炸了。

陳姓竊嫌被警方通知到案說明時，坦承犯行，也說相當懊悔，供稱是因為看了成人影片，認為情趣用品可以幫助他交到女朋友，且以後如交到女友，可以增加情趣，聲稱他原本想花錢買按摩棒回家「庫存」，因為怕被認出，甘脆把東西偷走，沒想到會被查獲，不僅顏盡失，還得面臨刑事責任，感嘆女朋友還沒交到，就先吃上官司，實在是得不償失。

(中時 )