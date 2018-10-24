選務人員尚缺2.5萬人 陳英鈐：盼月底完成目標

2018年10月24日 11:24 中時 楊佳穎 、 陳信翰

中選會主委陳英鈐（左）24日於中選會布告欄張貼全國性公民投票第7案至第16案投票公告，年底除九合一選舉外，也確定將有10案公投案一併進行。（陳信翰攝）

年底確定10案公投綁大選，中選會主委陳英鈐24日親自張貼全國性公投第7案至第16案的投票公告。對於選務人員缺口，陳英鈐受訪指出，人數每週更新一次，上週四統計數字尚不足2萬5千人，「現在應該情況又改善很多」，盼在月底前完成目標，不過仍要看部分縣市是否有特殊狀況，中選會都有密切聯繫。

至於選務人員招募方式，陳英鈐表示，由於法律規定必須一半為公教人員，其餘可不具公教身份，因此都是用平常的方式招募；但如今行政院已同意給予補休兩天、提高工作費等誘因後，報名情況有改進很多、非常踴躍，另外當然也鼓勵大學生參與選務工作，這是民主生活很重要的一部分。

對於外界質疑招募大學生擔任選務人員，是否會降低青年投票率？陳英鈐則說，應該沒有這個問題，招募大學生都是純粹基於自願，更何況選務人員本就可在戶籍地、工作地投票，所以若大學生擔任選務人員，也能在工作地投票。

媒體追問，是否還會以其他方式、管道找非公務員參與選務？陳英鈐回應，只有具國民身份的人都有資格，不會特別找哪一類人，有意願者都能擔任。

(中時 )