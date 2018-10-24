選務人員尚缺2.5萬人 陳英鈐：盼月底完成目標

陳英鈐張貼公投投票公告。（楊佳穎攝）

友善列印
中時
中選會主委陳英鈐（左）24日於中選會布告欄張貼全國性公民投票第7案至第16案投票公告，年底除九合一選舉外，也確定將有10案公投案一併進行。（陳信翰攝）

年底確定10案公投綁大選，中選會主委陳英鈐24日親自張貼全國性公投第7案至第16案的投票公告。對於選務人員缺口，陳英鈐受訪指出，人數每週更新一次，上週四統計數字尚不足2萬5千人，「現在應該情況又改善很多」，盼在月底前完成目標，不過仍要看部分縣市是否有特殊狀況，中選會都有密切聯繫。

至於選務人員招募方式，陳英鈐表示，由於法律規定必須一半為公教人員，其餘可不具公教身份，因此都是用平常的方式招募；但如今行政院已同意給予補休兩天、提高工作費等誘因後，報名情況有改進很多、非常踴躍，另外當然也鼓勵大學生參與選務工作，這是民主生活很重要的一部分。

對於外界質疑招募大學生擔任選務人員，是否會降低青年投票率？陳英鈐則說，應該沒有這個問題，招募大學生都是純粹基於自願，更何況選務人員本就可在戶籍地、工作地投票，所以若大學生擔任選務人員，也能在工作地投票。

媒體追問，是否還會以其他方式、管道找非公務員參與選務？陳英鈐回應，只有具國民身份的人都有資格，不會特別找哪一類人，有意願者都能擔任。

(中時 )

柯建銘喻陳師孟是「另類陶百川」… 台北》賭盤以丁姚票數相加PK柯得…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。