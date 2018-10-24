美太空軍成真 2020年組建

2018年10月24日 11:32 中時 孫昌國

美國副總統彭斯表示，川普總統提出的"太空軍"將很快成形，但初期階段不會是美國第六個軍種，要比軍種低一個層級。

彭斯副總統星期二出席"國家太空理事會"舉辦的太空會議時說，白宮方面並不期待2020年前打造獨立的太空軍。

彭斯說，川普總統很快將要求國會把從事太空安全的軍人和文職人員併入一個聯合司令部，類似軍方特種部隊的架構。

彭斯說："'國家太空理事會'正向總統提出建議，開始成立一個聯合太空司令部。這很像我們過去成立的'特種部隊司令部'。"

彭斯說，"讓我們先把每個人統一在一個聯合司令部內"。他補充說，他希望先成立"太空開發署"，後者負責開發新的技術。彭斯表示，美國大約有六萬人目前在從事太空安全工作，人員遍佈美軍各大軍種和情報機構。

彭斯說："最初不像是其他已經成立的軍種。我們認為這是一種合成。在此基礎上，未來的國會和行政當局可以發展、擴充和培育。這是我們認為合適的'太空軍'"。

政府打造"太空軍"的計畫必須得到國會的批准。在此之前，立即成立一個與美國陸軍或空軍同級的"太空軍"的建議在國會議員中引起了紛爭。有些議員認為，太空應屬空軍管轄。

彭斯還表示，從明年開始，政府將與國會合作，就2020年組建獨立的"太空軍"的議案進行表決。美國空軍負責人今年9月表示，組建"太空軍"按照一萬三千人的編制，最初五年的預算大約要130億美元。美國軍隊現在由五大軍種組成，包括陸軍、空軍（目前負責太空行動）、海軍、陸戰隊和海岸警備隊。

彭斯星期二說："太空是征戰的空間，就像地面、空中和海洋一樣。美國將像主導地球一樣去主導太空。"彭斯表示，俄羅斯與中國是美國的競爭對手。他說，太空潛在的威脅包括反衛星武器，機載鐳射武器，"高威脅性的軌道活動和規避性的高超音速導彈。"

(中時 )