怕尤振仲想不開 鐵道迷發起「一人一信救司機」

2018年10月24日 11:28 中時電子報 林毅

有鐵道迷發起「一人一信救司機」活動，深怕尤振仲想不開 (圖／翻攝自臉書)

台鐵普悠瑪發生18死重大事故，司機員尤振仲也負傷，在手術過後立即被檢調約談，也依業務過失致死罪聲請羈押禁見，最後裁定50萬元交保。有鐵道迷擔心尤振仲情緒低落，恐會想不開輕生，因此呼籲鐵道迷一人一信救司機。

一名鐵道迷網友在臉書「台鐵家族」PO文說「3天來關心事故原因之時，也該關心身為當事人的司機員尤振仲。發生翻車事故至今，他身體、心理都受傷，內心遭受極大壓力，是輕生的高危險群，這段期間他非常需要旁人的關心來重新振作。他除了是有5年行車資歷的優秀司機員，同時也是台鐵局七堵機務段的運轉副主任。這麼優秀的人才，若不幸輕生，對台鐵跟社會大眾是一大損失」。

鐵道迷說：「司機員培養不易，需要培訓很久才能正式上線開火車，台鐵現今人力嚴重不足，不容許再失去人才。因此呼籲大家，若有意願請大家用平信信封+信紙寫信或寫明信片寄給尤司機。為他打氣鼓勵，減緩他的龐大壓力。有助於他日後養病，走出陰霾早日康復，重返工作崗位，繼續為大家做貢獻」，並希望大家用親筆信，才能感動、鼓勵對方。

不少人鐵道迷也紛紛響應：「支持，社會需要更多正能量」、「現在沒空吵誰該負責，為普悠瑪乘客與司機打氣才是最該做的」、「我是鐵路局養大的從小看爸爸上班時身心都是相當的壓力，尤其鐵路局機務段更辛苦」、「希望他能挺過風暴」。

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