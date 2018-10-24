普悠瑪司機關閉ATP肇禍？網怒：長官肩膀都掉了

2018年10月24日 11:30 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

宜蘭地院23日清晨裁定台鐵普悠瑪列車尤姓司機員以新台幣50萬元交保。尤男交保後，面對記者提問，不發一語。(李忠一攝)

台鐵普悠瑪自強號列車21日翻車出軌，共造成18死、210傷，台鐵局將事故主因歸咎於司機員關閉ATP以及超速行駛，顯示是人為疏失。不過記者會直播當下，有大批網友湧入留言「又在賴給司機了」，不滿台鐵讓司機一個人扛責任，質疑「長官肩膀都掉了嗎？」；甚至有台鐵員工直指：「不是司機超速殺人，是官僚殺人！」

台鐵局副局長杜微上午在記者會中強調，根據目前調查最新進度，列車防護裝置ATP是在正常功能情況下被關閉，而且根據通聯記錄，司機員沒有向調度員報備，因此司機員關閉ATP關閉及超速行駛是事故主因。

記者會直播當下，有大批網友湧入留言「不要賴給司機大哥了」、「又在賴給司機了」、「司機求救，台鐵瞎了嗎？」、「別讓司機一個人扛」、「所有當天值班人員全都要擔負起責任」、「高層難道沒有責任嗎？」、「台鐵局長下台」。

還有網友說，看完台鐵副局長的調查說明，或許以後台鐵駕駛應該配備祕錄器，車輛有問題時，應有拒絕駕駛的觀念，不該因動力還可以為準點而勉強行駛，因為出了事，長官肩膀都掉了，根本不敢負責任。

根據《蘋果日報》報導，台鐵員工黃德輝投書指出，司機員開火車有5年經驗，應相信他的專業判斷，他不會想害死自己。他認為車輛故障是出事主因，超速只是次要原因，司機員的過失責任並不大，調度員以上層級的官僚做出錯誤判斷，明知車輛故障仍指示司機員開到花連再換車，才是出軌翻車的主因，是典型的官僚殺人事件。

(中時電子報)