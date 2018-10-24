金門》金門選戰「花招」多 已逾40案遭檢方鎖定

2018年10月24日 11:32 中時 李金生

金門地檢署主任檢察官吳錦龍指出，目前調查和偵辦中已逾40件。（李金生攝）

金門5合1選舉211人開打，目前調查和偵辦中違反〈選罷法〉已逾40件，其中1件事證明確列為選偵案，檢舉案件仍持續增加中。金門地檢署今（24）日與全國同步成立選舉查察聯繫中心，24小時受理妨害選舉刑事案件的告訴、告發及自首案件。

針對與大陸僅有一水之隔的金門，是否也有中資介入問題，引起各方疑慮。檢方表示，相關情資也列入重點加強查察，審慎過濾的目標，包括嚴防金錢、暴力及各種不法手段干預選舉，以維護純淨選風。

另檢方今年首度啟用「檢舉賄選專用QR CODE 」，可給予檢舉人更好的保障，也獲得民眾熱烈回響，至今透過此一機制的檢舉案件不少，其中已有5件立案調查中。

今早10時的掛牌儀式由金門地檢署檢察長毛有增主持，金門高分檢檢察官王以文、地檢署主任檢察官吳錦龍、檢察官席時英、張漢森及全體同仁出席，傳達「打擊賄選、一查到底」的決心。

毛有增檢察長表示，金門地區共有211位候選人，競爭十分激烈，且隨著選舉日逼近，選舉態樣推陳出新，「花招」百出。該署早已積極部署因應，結合地區警調和海、岸巡治安人力，全力投入查賄任務外，台灣各檢察署也陸續支援檢察官，進一步強化打擊犯罪的人力。

毛有增強調，乾淨選舉需要全民一起來監督，希望鄉親以實際行動支持「反賄選」，選出真正有心為金門做事，乾乾淨淨的民意代表，

檢舉賄選專線電話：0800024099撥通後按4、(082)325090轉110。檢舉郵政信箱：金門郵政第30號信箱、電子信箱：tp14@mail.moj.gov.t

(中時 )