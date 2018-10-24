10公投綁大選 陳英鈐：盼午夜12時前開出大部分票

2018年10月24日 11:45 中時 楊佳穎 、 陳信翰

年底共10案公投綁大選，各界關心投開票是否能順利進行。中選會主委陳英鈐24日指出，為確保投票秩序、開票順利，規劃先領投九合一、再領投公投，開票也是先將九合一選票順利開出，再開10張公投票。他強調，公投案使用新的開票方式，兼顧民眾可信賴、公開透明，速度也會比較快，目標是希望能在午夜12時前將大部分票開出。

中選會昨日宣告「以核養綠」公投成案，讓年底公投綁大選增為10案，陳英鈐今早也親自出面張貼公投第7案至第16案的投票公告。對於是否可能開票到午夜，陳英鈐受訪表示，九合一選舉不至於，而公投票有10張，開票時間會比較久，但都朝向希望午夜前大部分票能開出為目標。

他進一步說，公投直到昨日才確定有第10案，但中選會很早就考慮到投開票所不能變關，所以要在既有限制下，必須多案投入同一票匭，開票方式也必須有所改變，更要顧慮到開票過程透明、公開，讓民眾可監督、信賴，因此特別嚴格的開發了另外的公投開票方法。

陳英鈐接著說，每個投開票所公投票匭只有3個，第一個票匭會投入7、8、9案，第二個票匭投入10、11、12案，第三個票匭則投入13至16案；又因多案一票匭，開票時是一個一個票匭開，開完第一個票匭再開第二個。第一個票匭打開後，會先將票分案，並整理區分為同意票、不同意票、廢票，分門別類後由管理員、監察員開票，逐張點數、唱票，過程完全符合規定，民眾也可監督、攝影。

至於公投票若投錯票匭，陳英鈐重申，投錯票匭還是有效，會等所有票匭開出後，再將投錯票匭的重新加上去，最後才公布票數，「只是有人投錯當然開票過程會延宕，但還是有效」，而公投開票雖然不會如選舉票逐一複頌、劃記，仍會一張一張開，每張都讓民眾看到狀況，同意票或不同意票，接下來也會釋出示範教學片供民眾參考。

(中時 )