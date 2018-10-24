立委痛批境外生假上課真打工 葉俊榮：3個月完成全面調查

2018年10月24日 11:53 中時 林志成

康寧大學透過人力仲介招收42位斯里蘭卡學生，學生又去非法打工，立委今天痛批這種「假上課、真打工」，重挫我國際形象。教育部長葉俊榮回應，情感上希望康寧只是個案，不過教育部仍將進行全面性調查，預計3個月內提出報告。

葉俊榮今天到立法院教育及文化委員會報告「我國技職教育人才培育與國際交流」，不過立委關心康寧大學利用人力仲介招收斯里蘭卡學生所衍生的問題，並要求因應新南向政策所推出的技職產學合作專班必須檢討。

民進黨立委張廖萬堅表示，康寧透過人力仲介招收斯里蘭卡學生發生問題，是有人投訴後，教育部才去調查。他擔心，除了康寧，不知道還有多少學校透過不正當管道招進境外生？

康寧大學斯里蘭卡學生主要是來台打工，學校認為自己有疏忽的是，未幫他們辦妥工作證前就讓他們去工作，違法規定。民進黨立委陳亭妃痛批，外籍生來台主要是打工、不是讀書，這樣符合教育目的嗎？

教育部高教司長朱俊彰回應，接獲檢舉後派人前往康寧實際訪視，這批斯里蘭卡學生符合入學資格，但中文及英文能力薄弱，要上課有困難。學校雖然為他們安排實習課程，但他們打工內容卻與課程無關。

康寧大學斯里蘭卡學生是一般大學4年制的學位生，已經出現這種狀況，蔡英文政府上台後，配合新南向國家產業發展，106學年在技職院校辦理課製化產學合作專班，採「511」學制，每周5天上班、1天上課、1天休息，成為打工為主、學習為輔的不正常狀態。這類產學合作專班，106學年有2931個學生，學年教育部核定3870人。

教育部長葉俊榮表示，國內大專院校招收境外生，必須對生源有所掌握，不能推給仲介來媒合。至於「假上課、真打工」的狀況，教育部希望康寧只是個案，並將全面進行調查，預計3個月內提出報告。

對於產學合作專班，葉俊榮說，這個制度是為東南亞台商培育人力，有非常高的效益，教育部會持續推動，但也會檢討可能產生的問題，以不斷精進。

(中時 )