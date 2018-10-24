貨車3聲喇叭他變暴走爸 女兒面前用安全帽狂砸擋風玻璃

2018年10月24日 11:51 中時 吳敏菁

王姓騎士被按喇叭回頭。（摘自彰化踢爆網）

王姓騎士摘下安全帽，狂砸小貨車擋風玻璃。（摘自彰化踢爆網）

王姓騎士摘下安全帽，狂砸小貨車擋風玻璃。（摘自彰化踢爆網）

林姓司機22日開貨車送貨到彰化縣鹿港鎮準備停車卸貨，王姓中年男子騎機車載女童停在路邊，林男輕按3聲喇叭示意讓讓，王姓騎士回頭先說，「拍謝、拍謝，借我停一下」然後下車，摘下安全帽狂砸貨車擋風玻璃，「玻璃哥」在女兒前大演爆破功，讓所有人都傻了眼。

《彰化踢爆網》臉書PO出一段畫面，林姓司機前天下午5時開貨車到鹿港鎮市區，抵達目的地準備卸貨時，王姓中年男子騎機車載著女童停在路邊，林男按3聲喇叭提醒對方，沒想到王姓男子先說拍謝，３秒內就變臉失控，拿安全帽狂砸貨車擋風玻璃，擋風玻璃全碎裂。

影片引起熱烈討論，有必要在女兒面前示範暴行嗎？被按喇叭就暴怒失控了，得不償失啊，請暴怒兄做好情緒管理吧！還有網友調侃，連砸3次，第1、2次測試安全帽硬不硬？所以砸車身，結果發現好像不堅不摧，第3次就砸玻璃了！機車騎士好像遇到太老實的車主這軟柿子了？

還有網友留言，這個「砸車爸」要小心了「要是我就直接撞下去了！」太瘋狂了。「要我，我會很緊張全身僵硬，油門死踩，事後可能要去醫院看精神科了。」

鹿港警分局表示，已經受理辦案，調閱監視器表示，林姓駕駛下車，試圖與對方講道理，王男騎車揚長而去，根據機車車號追查發現車主是王姓男子，已循線追查，將進一步通知對方到案，王男此舉已涉及觸犯刑法毀損罪嫌。

(中時 )