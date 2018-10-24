世界大賽G1》奇兵代打3分炮 紅襪主場擒道奇

2018年10月24日 11:47 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

紅襪努涅茲（中）在7局下敲出代打3分炮，回到本壘與隊友擁抱慶祝。（路透）

世界大賽第1戰（G1）24日在波士頓芬威球場揭開序幕，結果兩隊推出的王牌左投都撐不滿5局退場。不過紅襪的防守型球員努涅茲（Eduardo Nunez），以奇兵之姿在7局下擊出代打3分炮，幫助紅襪以8比4擊退道奇，在7戰4勝的世界大賽開出紅盤。

道奇在7局上追成4比5，紅襪也於下半局展開攻勢，無人出局兩人上壘。道奇決定換上左投伍德（Alex Wood）對付左打的狄弗斯（Rafael Devers），紅襪也換上右打的努涅茲，結果一棒把球掃出左外野綠色怪物牆外，成為奠定勝局的代打3分炮。

紅襪代打努涅茲在7局下敲出3分全壘打。（嵌入自MLB臉書）

世界大賽G1當然要推出王牌投手，結果紅襪左投賽爾（Chris Sale）和道奇賽揚獎強投柯蕭（Clayton Kershaw）的局數都無法超過4局，僅是史上第4次，也是2004年以來的第1次，當時是紅襪的蝴蝶球投手魏克菲爾（Tim Wakefield）對上紅雀的伍迪威廉斯（Woody Williams）。

賽爾2局下被坎普（Matt Kemp）敲出陽春紅不讓，3局下又連挨3安，包括被馬恰多（Manny Machado）擊出1分打點安打。5局下保送首名打者多西爾（Brian Dozier）之後，賽爾因為用球數已達91球，只好交棒給牛棚，但後來多西爾也跑回本壘，失分仍記在賽爾帳上。

賽爾的崩盤與他在美聯冠軍賽G1有點類似，當時他先發4局失2分退場，紅襪最終以2比7落敗，賽爾賽後就因腹痛送醫。加上例行賽後段曾因肩膀發炎免戰，賽爾從8月初以來，含季後賽總共才投了31.1局。

道奇賽揚獎左投柯蕭（左，路透）與紅襪王牌左投賽爾（右，美聯社）都無法在第5局解決任何打者，下台一鞠躬。

道奇推出賽揚獎強投柯蕭，同樣壓不住陣腳，1局上就被貝茲（Mookie Betts）擊出首打席安打。貝茲隨後盜上二壘，貝寧坦迪（Andrew Benintendi）擊出右外野1分打點安打，還趁傳攻上二壘，最後在傑迪馬丁尼茲（J.D. Martinez）的安打護送下得分，讓紅襪首局就以2比0領先。

道奇隨後追成2平，柯蕭在3下1出局後，被貝寧坦迪敲出安打。他隨即讓下一棒皮爾斯（Steve Pearce）打出游擊滾地雙殺打，未料紅襪挑戰成功，改判打者上壘。紅襪逃過一劫，馬丁尼茲立刻補上二壘打，紅襪3比2再度超前。

柯蕭在4局下飆出兩K，下半局道奇打退賽爾也追成3平，但5局下柯蕭保送首名打者貝茲，又讓貝寧坦迪敲出安打，終於下台一鞠躬。接手的麥森（Ryan Madson）也不給力，柯蕭留下的兩名跑者最後都回到本壘，讓他承擔5分責失，最後也吞下敗投。

(中時電子報)