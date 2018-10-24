台灣第一人！ 黃晴雯獲亞洲頂尖永續超級女性殊榮

2018年10月24日 12:03 中時 郭家崴

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯長年戮力推動CSR（企業社會責任），日前獲得第1屆「亞洲頂尖永續超級女性」 （Asias Top Sustainability Superwomen）殊榮，從19個亞洲國家、112位候選人中脫穎而出，是台灣唯一獲獎者，顯見致力於永續發展受到國際肯定。

「亞洲頂尖永續超級女性」是由亞洲CSR智庫CSRWorks International舉辦，為區域性永續發展的重要里程碑，甄選對象須在亞洲從事永續工作5年以上、擔任現職逾3年、負責推動永續發展策略的女性領導者。今年26位對永續有傑出貢獻的亞洲女性領袖，分別來自台灣、新加坡、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、越南、印度、蒙古、斯里蘭卡、緬甸、菲律賓等13個國家。

黃晴雯能成為台灣唯一獲獎者並非偶然，她從2007年接掌遠東SOGO擔任董事長，帶領團隊歷經市場與經濟環境考驗，營運績效不斷創新高、精緻化服務獲各界肯定，穩坐台灣百貨龍頭寶座。

並將2015年設立為「SOGO CSR元年」，自許為「百貨業CSR模範生」，黃晴雯以創新思維推動CSR工程，包括設置台灣百貨業第一個CSR網站，透過雲端公開商品安全等資訊，強化與利害關係人雙向溝通；取得亞洲第一張零售服務業碳標籤證書，引領產業節能減碳；並在賣場內全面禁用美耐皿餐具，領先政策規範，守護顧客健康；更是第一家非上市公司持續公開發表企業永續報告書的百貨業者。

近年，屢獲《亞洲企業社會責任獎》、亞太零售聯盟（FAPRA）《零售企業國家楷模獎》、行政院《國家永續發展獎》、《台灣企業永續發展獎》等國內、外CSR大獎肯定。黃晴雯期許未來持續與台灣各界共同攜手，朝社會永續、環境永續、企業永續的目標前進。

(中時 )