普悠瑪駕駛扛18人命？葉毓蘭轟：政府踐踏基層噁心至極！

2018年10月24日 11:47 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台鐵普悠瑪列車6432車次翻覆奪走18條人命，190人輕重傷。台鐵台鐵局副局長杜微今(24日)表示，通聯記錄顯示，司機並未報備關閉ATP，初步研判屬司機員的人員疏失。警大前教授葉毓蘭痛批，「政府踐踏基層噁心至極！」

針對普悠瑪翻覆意外，台鐵局今日上午召開記者會說明，指出6432次列車在在行經宜蘭縣時發生故障情形，分別在宜蘭及羅東有停下來，並派人上車檢修，但台鐵詢問上車列檢人員，列檢人員說，駕駛只通報空調故障。

葉毓蘭今在臉書指出，鐵路局長、檢察官試圖把交通事故歸咎於姓駕駛的關閉ATP、超速的個人行為，痛批「我對這個政府踐踏基層、踩著他們的血汗往上爬的惡行惡狀，覺得噁心至極。」

「人或車子都有過勞的問題，人跟車子都要檢修！」，葉毓蘭表示，過去每逢台鐵招考員工，總是會看到有失業的博碩士生趨之若鶩，因為那是值得驕傲的鐵飯碗，但是現在考進台鐵的員工，離職率三成，還有很多三等(高考)進去的高材生，被當作售貨員糟蹋，負責推車促銷便當特產。「這樣的政府，還值得我們信賴嗎？」

葉毓蘭最後怒嗆，台鐵高層開始就知道普悠瑪故障，還硬派一個已經是副主任的行政人員駕駛，還要他勉強開到花蓮，痛批鐵路局草菅人命「該死！」

(中時電子報)