《全台最速報》行動救觀光 賴揆搭普悠瑪到花蓮

《全台最速報》行動救觀光 賴揆搭普悠瑪到花蓮

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中時電子報
綜合報導

《全台最速報》行動救觀光 賴揆搭普悠瑪到花蓮

◎行動救觀光 賴揆搭普悠瑪到花蓮

台鐵普悠瑪翻車事故後，行政院長賴清德今日一早搭乘首班406次普悠瑪列車南下花蓮，還特地坐在這次傷亡最嚴重的第八節車廂，親自為台鐵安全掛保證，賴清德說，希望以具體行動，為台鐵員工加油打氣，也讓民眾找回對花東旅運的信心。

◎偷渡客變歷史 新竹靖廬吹熄燈號

俗稱「靖廬」的移民署新竹收容所，歷經8、90年代專責收容大陸偷渡客的「特殊」兩岸關係，到如今9成以上為東南亞非法外勞，24日在送走最後一批收容人後，宣告階段性任務完成，象徵性的熄燈儀式也向外界宣告「靖廬」已正式走入歷史。

◎攀雪山墜谷亡 女山友清晨吊掛下山

一支來自高雄有8名成員的登山隊，17日從台中的雪山入口入山，攀登雪山西陵230林道，預定22日下山。其中一名藍姓女山友，21日清晨不慎失足跌落溪谷，其他山友發現通報苗栗及台中消防局救援，但23日尋獲她時已無生命跡象，24日清晨由直升機吊掛下山。

◎三重凌晨爆槍戰 疑是抓耙子男遭槍擊

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新北市三重區24日凌晨發生一起槍擊案，紀姓男子日前在台北市內湖涉犯一起竊盜案，案發當時與同案共犯在車上討論案情時，紀男察覺對方來意不善，趁隙跳車求救，遭對方連開兩槍，其中一槍擊中紀男右腰，幸送醫取出子彈無礙，警方目前循線追緝逃逸的開槍嫌犯。

(中時電子報)

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