不主動告知公投票打壓投票率？陳英鈐：沒有這回事

2018年10月24日 11:54 中時 楊佳穎 、 陳信翰

年底確定10案公投綁大選，引發各界關關注。對於「以核養綠」公投領銜人黃士修質疑中選會規劃「不主動告知有公投票」，刻意打壓公投投票率；中選會主委陳英鈐24日澄清「沒有這回事」，都是依照九合一、以往模式，完全跟以前一樣，動線也都很清楚，還拍了動畫及宣傳片，讓民眾清楚知道投開票過程。

中選會昨宣告「以核養綠」公投成案，讓年底公投綁大選增為10案，陳英鈐今早也親自出面張貼公投第7案至第16案的投票公告。談起對「以核養綠」案補件爭議向北高行提出抗告，陳英鈐表示，這個案子跟「以核養綠」是否會成案沒直接關聯，但法院的裁定，可能對公投往後的連署、運作有很大影響，因此是為了制度運作著想，必須把制度理由說清楚。

至於黃士修認為審查過程中中選會有違法，喊話陳英鈐、副主委陳朝建下台？陳英鈐則直言「我們沒有任何違法」，都是依法律規定，「不清楚他指的是什麼，他一送來我們就立刻點收、移送戶政機關查對，結果也是全國戶政機關查對的，中選會只是把結果依照公投法規定點算份數是否合於法律規定。」

另外，對於黃士修指稱中選會規劃「不主動告知有公投票」，陳英鈐也澄清「沒有這回事」，中選會都是依照九合一、以往模式，完全跟以前一樣，「就像投九合一時，當然不會特別詢問要不要投里長、市長，而公投票也是」，現在大家都知道九合一、公投是在同一個投開票所，只是順序上先投九合一、再投公投，動線也都很清楚，還拍了動畫及宣傳片，讓民眾清楚知道投開票過程。

(中時 )