行動麥克風不可退貨？消基會打臉業者「主張不成立」

消基會檢測市面上20款行動麥克風，發現有8成商品不完全符合規定。 圖／消基會提供

友善列印
中時

行動麥克風蔚為風潮，是許多人派對的必備產品。然而消基會檢驗市面上20款行動麥克風，發現有8成的商品檢測結果不符規定。甚至有消費者買到劣質麥克風想退費，業者卻主張「拆封的影音商品或電腦軟體」不可退貨，消基會提醒行動麥克風屬於硬體設備，業者主張並不成立。

消基會檢驗20款行動麥克風，檢測結果發現，有8成的商品不完全符合規定。其中品質項目中輻射干擾試驗有8件不合規定、重要零件組有15件與原登錄技術文件不符、商品檢驗標示有4件不合規定、中文標示則有2件不合規定。

遭查出不合格者，經濟部標檢局將派員調查不合格原因，並依法處理。依照違規項目不同，可處以10到250萬不等罰鍰，情節嚴重者將廢止其商品驗證登錄。

消基會董事長游開雄表示，曾有消費者購買3999元的行動麥克風，使用後認為功能不符預期，想要退款卻遭拒絕，業者主張《消保法》規定「拆封的影音商品或電腦軟體」不適用7日無條件解約，且還有個人衛生之虞。

然而游開雄提說，「拆封的影音商品或電腦軟體」是指DVD、光碟等「容易複製」、「難以返還原狀」的商品，且須具備多媒體效果，麥克風屬於硬體設備，非此類別。

另外法律上合理例外的衛生用品是指內衣、內褲等商品，雖然麥克風會有口水問題，但並不代表就是個人衛生用品，因此業者主張並不合法，消費者仍可在7天內無條件退貨。

消基會提醒，近年電器產品多改用鋰電池，消基會提醒須注意不要在初次使用時充滿電力、連接電源的次數不影響電池壽命、電源耗盡後勿強行打開電器、勿使用破損的電源線充電。另外鋰電池充電速度快、用電量大，電池溫度容易升高，恐有自燃現象，務必小心。

(中時 )

台灣第一人！ 黃晴雯獲亞洲頂尖… 三分警破獲毒品分裝工廠 警友會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。