行動麥克風不可退貨？消基會打臉業者「主張不成立」

2018年10月24日 11:54 中時 李宜秦

行動麥克風蔚為風潮，是許多人派對的必備產品。然而消基會檢驗市面上20款行動麥克風，發現有8成的商品檢測結果不符規定。甚至有消費者買到劣質麥克風想退費，業者卻主張「拆封的影音商品或電腦軟體」不可退貨，消基會提醒行動麥克風屬於硬體設備，業者主張並不成立。

消基會檢驗20款行動麥克風，檢測結果發現，有8成的商品不完全符合規定。其中品質項目中輻射干擾試驗有8件不合規定、重要零件組有15件與原登錄技術文件不符、商品檢驗標示有4件不合規定、中文標示則有2件不合規定。

遭查出不合格者，經濟部標檢局將派員調查不合格原因，並依法處理。依照違規項目不同，可處以10到250萬不等罰鍰，情節嚴重者將廢止其商品驗證登錄。

消基會董事長游開雄表示，曾有消費者購買3999元的行動麥克風，使用後認為功能不符預期，想要退款卻遭拒絕，業者主張《消保法》規定「拆封的影音商品或電腦軟體」不適用7日無條件解約，且還有個人衛生之虞。

然而游開雄提說，「拆封的影音商品或電腦軟體」是指DVD、光碟等「容易複製」、「難以返還原狀」的商品，且須具備多媒體效果，麥克風屬於硬體設備，非此類別。

另外法律上合理例外的衛生用品是指內衣、內褲等商品，雖然麥克風會有口水問題，但並不代表就是個人衛生用品，因此業者主張並不合法，消費者仍可在7天內無條件退貨。

消基會提醒，近年電器產品多改用鋰電池，消基會提醒須注意不要在初次使用時充滿電力、連接電源的次數不影響電池壽命、電源耗盡後勿強行打開電器、勿使用破損的電源線充電。另外鋰電池充電速度快、用電量大，電池溫度容易升高，恐有自燃現象，務必小心。

(中時 )