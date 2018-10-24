舉法式麵包慶脫單！日式鍋物吃到飽！飯店雙11優惠多

用美味法式長棍麵包慶賀雙11。（神旺飯店提供）

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中時電子報
／整理報導

時序入秋，這週就是大小朋友最愛的萬聖節了，而十一月對零售業、電商可是大日子！慶祝光棍節（單身節）的11月11日成為兵家競爭之地。今年雙11適逢週日，能開心狂歡的時間也更多！雖說獨樂樂不如眾樂樂，然在「獨享經濟」當道，一個人也能享受獨處的樂趣！台北東區神旺飯店為慶祝雙十一，推出日式鍋物送紅酒、麵包滿額送法式長棍麵包等。

澄江鍋物吧檯區。（神旺飯店提供）

澄江鍋物贈精選紅酒。（神旺飯店提供）★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

迎接雙十一購物節，台北神旺大飯店「澄江鍋物Shabu」、「普諾麵包坊」及位於南京東路的神旺商務酒店「銀柏廳」皆推出餐飲優惠。於2018年11月11日狂歡節當天限定的活動有主打海陸狂饗吃到飽的「澄江鍋物shabu」，搭配鮮切安格斯牛、國產松阪豬、各式當令海鮮、時蔬與鮮蔬丸餃等料吃到飽，另有莫凡彼冰淇淋和特色冷熱飲自助無限享，另推出吧檯區單人用餐贈精選紅酒乙杯，即使一個享用也有氣氛。

神旺商務酒店_單人午茶套餐升級。（神旺飯店提供）

人氣居高不下的「普諾麵包坊」本店和承德1號分店於節慶當日下午1:11起消費達NT$199即贈一條法式長棍麵包，限量供應，贈完即止。而隸屬全球奢華精品酒店的台北神旺商務酒店，自2018年11月11日至18日於２樓銀柏廳推出英式下午茶升級專案，凡於餐廳內用單人下午茶，並完成Facebook打卡，即可免費升級為套餐；可任選200元內之飲料一份。

更難得的，今年11月11日是週日，除在網路上瘋狂購物外，也有更多的時間能出去走走，不妨好好慰勞自己，大快朵頤吃頓美味料理，暖心也暖胃。說不定在品嚐美味時，也能來段美麗的邂逅呢！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

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