三分警破獲毒品分裝工廠 警友會頒發獎金激勵士氣

2018年10月24日 12:11 中時 馮惠宜

台中市警察局第三分局分局長陳仕諺（左）代表大台中警友會第三辦事處頒發破案獎金給正義所，由正義所巡佐劉俊明代表接受。（馮惠宜翻攝）

台中市警局第三分局正義所及偵查隊日前組專案小組於雲林虎尾破獲毒品分裝工廠，台中市大台中警察之友會第三辦事處利用三分局24日周報時間，提供破案獎金，慰勉警察積極偵辦刑案也借以鼓舞員警士氣。

正義所及偵查隊於10月17日共組專案小組在雲林縣虎尾鎮查獲陳姓毒品通緝犯及3名集團成員，並從陳嫌隨身背包內起獲改造手槍1支、子彈5顆、第二級毒品甲基卡西酮(俗稱浴鹽)、愷他命及咖啡包、梅錠等毒品，並由陳姓犯嫌帶領下至雲林縣虎尾鎮破獲新興毒品分裝工廠，當場扣得毒品包裝機、攪拌機、電子磅秤、分裝袋、梅子粉等贓證物。全案經警詢後於18日將陳姓犯嫌等4人依涉嫌毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪，隨案移台中地檢察署偵辦。

警友會第三辦事處24日頒發破案獎金，由分局長頒發獎金，偵查隊偵查佐陳敬洲及正義所巡佐劉俊明代表受獎，警友辦事處主任張燋虎表示對於近來第三分局屢破案件表示慰勉，並希望藉由頒發破案獎金，達到適時鼓舞員警士氣之目的。

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(中時 )