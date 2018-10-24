普悠瑪ATP被關閉台鐵不知情 司機時速140公里異常

2018年10月24日 12:11 中時 王思慧

台鐵局副局長杜微表示，普悠瑪ATP被關閉台鐵不知情。（王思慧攝）

台鐵今日召開普悠瑪翻車事故說明會，台鐵副局長杜微表示，ATP防護系統是被司機員關閉，台鐵事後有調無線電通聯紀錄，紀錄上沒顯示司機有跟調度員報備，此事調度所並不知情。至於司機員為何會開到時速140公里，目前檢方正在調查。台鐵將研議推動「軌道結構安全提升計畫」，將在一周內完成路線安全檢查、普悠瑪特檢，確保行車安全。

台鐵機務處副處長賴隨金直言，列車被加速到140公里，這是很異常的速度，其他司機開再快也不會超過130公里，無法理解他當時思考邏輯是什麼。

杜微表示，事故列車在開到宜蘭前就通報主風泵有問題，行經宜蘭後發生故障情形，但檢查員在宜蘭上車檢查後並無異狀，運轉都正常；不過為了保險起見，且機檢段位於花蓮，因此規劃在花蓮換車，但車從宜蘭開出後又故障，在羅東停下載客。

沒想到列車從羅東站出站後約3分鐘就發生事故，杜微強調，司機員關閉ATP，事後有調無線電通聯紀錄，紀錄上並沒有顯示司機有跟調度員做報備關閉ATP動作，因此調度員不知道司機有關閉ATP，因此也沒有相關SOP因應措施。

杜微表示，該列車是主風泵故障，但只會導致列車降速、不會超速，因此列車故障跟跟司機員超速過彎無關，至於事故真正的原因以及誰該負責，後續皆由行政院調查小組處理，台鐵一律尊重。

後續台鐵為確保行車安全提出改善措施，包括一周內完成路線安全檢查，像是車巡及徒步查道，強化相關防護措施；一周內也全面完成普悠瑪號特檢作業，包括車輛走行裝置、傳動裝置、動力系統、控制系統及ATP列車自動防護系統等。目前ATP是否關閉，調度所看不到，因此未來會加強ATP使用隨乘考核及教育訓練，並研擬推動「台鐵軌道結構安全提升計畫」。

針對超速趕點是否為常態，杜微回應，儘管已有誤點情形，但絕對不允許超速趕點，且ATP正常運作也不會超速；至於未來列車過彎道會適宜降速為40公里。

賴隨金表示，如果司機員要關閉ATP，一定要報備才能關，關掉後還要降速運轉，並須重啟ATP，台鐵也會派最接近的段調人上車，若還是無法排除狀況，就會換車。還有儀表失準問題，賴隨金說，電門有刻度大約正負三公里，不會超過太多，並無聽說儀表失準情形。

但過彎時速40公里，班表會不會有問題？台鐵表示，仍以採取措施安全為重。

(中時 )