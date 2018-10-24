獨／亞培頻出包 加拿大亞培18款產品遭細菌汙染

加拿大共有18款亞培產品出包，食藥署表示，已經提醒業者勿進口。圖／食藥署提供

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知名營養飲品亞培安素日前被爆出共六款產品變質，卻沒有在24小時內向衛生單位通報，昨天北市衛生局開出十萬元罰單，亞培則捲土重來，昨天同步宣布新批號重新上架。然而不只台灣，加拿大亞培也傳出包含「Ensure」、「Ensure plus」等高達18款產品遭細菌汙染，有消費者投訴，喝下後導致生病。台灣衛福部食藥署強調，國內完全沒有輸入這些產品，同時已通知產商勿進口。

亞培今年1到8月接獲超過600多件產品異常，卻未向衛生單位通報，9月7日遭食藥署勒令預防性下架共264萬罐且不得再上架，昨天台北市衛生局依食安自治條例，對亞培未通報開罰十萬元罰鍰。

亞培昨日宣布，指已修改製程，新批號產品已進口並通過檢驗，即日起於未來數周內陸續上架，民眾可看罐身識別貼紙、外箱箱貼，或上網查詢產品是否為新產品。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，亞培新上架產品已經邊境查驗合格，至於舊產品變質結塊，為亞培廠房更換管線，造成冷卻水的水流不順暢，並從封罐處的縫隙流入罐內所致。

但亞培出包的不只台灣進口產品，食藥署也在網站公佈，加拿大食品檢驗局(CFIA)107年10月15日發布亞培回收疑遭細菌污染的配方液態營養飲品，包含「Ensure」、「Ensure plus」、「Ensure Fibre – Vanilla」等共18款，均為235ml的鐵罐裝營養飲品。

加拿大檢驗局表示，是接到消費者投訴，稱喝了這批被召回的飲品導致生病，因此才緊急召回，同時提醒醫院和老人院出要出售給病患。加拿大檢驗局也強調會持續調查，可能會回收更多產品。

魏任廷強調，加拿大產品雖然同樣名為安素，但和進口台灣的配方成分完全不同，是不同產品，過去以來，國內都沒有這18款產品進口紀錄，但仍提醒業者，若有輸入疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠或出口廠商查證，並主動暫停已進口之疑似回收產品販售。

至於兩國出包產品都是鐵罐系列，魏任廷推測，加拿大產品於9月23日下架，正好晚於台灣近兩周，應該都是遇到相同的製成問題。

(中時 )

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