文化快遞》2018關渡國際自然藝術季 從此過著幸福快樂的日子？

2018年10月24日 12:25 中時電子報 文、圖╱社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處

墨西哥藝術家Lua與志工運用繩結固定竹材做出類似蛾繭造型的庇護所。圖╱社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處

愛爾蘭藝術家Slavek運用自己設計的偵測裝置在加上採集公園的各種聲音，如水池，作出一個聲音成果呈現給大家。圖╱社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處

在屬於您的這篇人生故事裡，將如何譜寫，以到達理想中的未來？關於這個未來，又有誰被您選為故事中的一份子？心之所向的美好願景，是否真能從此過著幸福快樂的日子？2018關渡國際自然藝術季以「從此過著幸福快樂的日子？」這句童話故事結尾慣用語，向「以人類為中心」的觀點提出批判，我們時常忘記，除了人類，仍有許多生物與我們共享同一片土地。

2018關渡國際自然藝術季邀請7組國內外藝術家，2項教育合作計畫，重組與自然共生共榮的理想未來。來自國內外共7組藝術家參展，臺灣藝術家：廖柏森、陳勇昌（Kaling Diway）及大橋頭藝術工作室；國外藝術家則有：Matt Chun（澳大利亞）、杉原信幸（日本）、Lua Rivera（墨西哥）及Slavek Kwi（愛爾蘭）。

藝術與自然的對話

臺灣藝術家廖柏森的作品結構是一連串高低起伏的階梯與無法使用的斷橋，原本的橋梁是溝通兩地跨越限制的建設，如今已無法使用而隱沒在自然之間，逐漸爬升的階梯，象徵人類文明的發展越來越遠離自然，是否願意走下岌岌可危的自我中心往自然靠近？這沒有標準答案，但可以預見的是，每個人的每一步，決定了我們的未來。

來自花蓮縣豐濱鄉港口部落的陳勇昌，作品充滿對部落生活的情感，富有原民文化傳承的濃厚使命。他運用對竹材的熟練以及與山海互動的生活經驗，為關渡帶來關懷的作品；臺灣的大橋頭藝術工作室由周學涵與姜名駿組成，借鏡臺灣原住民的建築方法製作休憩建築，製作屬於關渡自然公園的超越現代時空，人與自然共同的休憩基地。

來自澳大利亞的Matt Chun提出一項與7歲兒子Miro共同合作的計畫，用自然素材打造出一個類洞穴、石窟的空間。兩人合力製作出許多物件放置於洞穴中，並呼應今年以故事用語為切入的主題，利用說故事的方式呈現。孩子的創造力與敏銳度，與如何打造美好未來息息相關；來自日本的杉原信幸也是信濃原始感覺美術祭策展人，他用關渡園區內蒐集的圓蚌殼與淡水餐廳提供的孔雀蛤等貝類為材料，打造出貝殼船，探討河海相會、鹹淡相交的關渡所孕育的生命樣貌。

墨西哥藝術家Lua Rivera從小喜歡探索森林，特別對鳥類築巢感到興趣，她的作品經常包含自古流傳下來的神話傳說，融合當代人的敘事。此次將作品模仿蛾繭造型，提供人類與植物一處臨時庇護所。隨著時間推移與環境相互作用時，動物與昆蟲可再利用作品上的天然絲線，打造屬於他們的庇護所；愛爾蘭藝術家Slavek Kwi想像外星人抵達一處陌生之地，嘗試各種方式與環境以及不知名生物溝通，他將用自己設計的偵測裝置，駐村期間在園區內走動、感受，並邀請入園民眾參與，最後並將收集結果呈現。

環境與藝術的相遇

自2016年關渡國際自然藝術季開始，關渡自然公園嘗試將環境教育與藝術活動結合，並執行2項為期3年的教育計畫。與台灣聲景協會合作的「聽濕地在說話」聲景計畫，規劃了一系列結合環境知覺、感官開發與藝術創作的體驗活動，邀請民眾透過聆聽來感受關渡濕地。另一項則是與竹圍工作室合作的「生活秘境」社區計畫，過去兩年與學生共同探索家鄉，今年則特別邀請由臺灣藝術家劉星佑與陳漢聲組合的「走路草農／藝團」，與社區媽媽及居民一同從家常料理切入，深度挖掘社子島獨有的滋味連結。

2018關渡國際自然藝術季已於10月中開幕，關渡自然公園除了展出7件藝術作品之外，還有長達3年收音的聲音研究「聲景三年成果展」。另外在社子島李忠記宅也將展出專屬社子的滋味連結「生活秘境展」。更多活動訊息，請上官網查詢。

2018關渡國際自然藝術季

時間│即日起至12/31，週二至週日9:00～17:00

地點│關渡自然公園（臺北市北投區關渡路55號）

票價│60元

電話│02-2858-7417

(中時電子報)