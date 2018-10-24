貿易戰大體檢！雙11光棍節曝陸奢侈品購買力

貿易戰將對中國民眾購買奢侈品的能力進行大體檢，下月即將展開的雙11年度「光棍節」便可見分曉。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

目前奢侈品尚未出現在美中兩階段課徵貿易關稅的產品清單中，因此受影響的幅度可以說相當小。但即使沒有直接衝擊，卻可能透過間接干擾、降低消費者購買奢侈品的意願。畢竟真正受到關稅的影響往往都是透過間接而來，因此，奢侈品還能在貿易戰中屹立不搖嗎？

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雖然奢侈品銷售僅佔雙11購物節的其中一部分，但是這次活動確實檢驗著大陸民眾花錢購買奢侈品的能力。美國財經媒體《CNBC》報導，奢侈品購物是中國一個很重要的市場。麥肯錫公司(McKinsey & Company)去年報告就指出，預估到了2021年，中國這個亞洲最大的經濟體將擁有全球最富裕的家庭。

麥肯錫報告說，中國奢侈品消費者年度支出超過5000億人民幣(約新台幣2.2兆元)，佔全球奢侈品市場將近1/3。

奧析策略顧問公司(OC&C)則指出，中國客戶消費支出佔全球奢侈品銷售額的25%-35%，而且他們大部分的購買行為都發生在中國境外。但由於中國境內奢侈品的價格和其他國家差距正在逐步縮小，未來可能重新引導民眾回流中國購買。

儘管以現階段而言，奢侈品受到關稅影響的程度還算小。但奧析指出，由於中國奢侈品的銷售成長大多出現在網路交易上。因此下個月初，中國電商龍頭阿里巴巴即將舉辦的雙11年度「光棍節」，便可以直接考驗民眾對於奢侈品的消費力，是否受到這波貿易戰的嚴重打擊。

(中時電子報)

文章來源：Impact of a trade war on China's luxury shoppers is 'minimal' for now

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