農業保險攤災損 年底增鳳梨、虱目魚保單

2018年10月24日 12:19 中時 游昇俯

因應極端氣候發生頻率增加，農委會推動農業保險分攤農民災害損失，年底將推出鳳梨與虱目魚兩張新保單。鳳梨保險採平均產量低於每公頃50噸保證收穫量，即予理賠；虱目魚保險則是當天氣連續10小時10度以下低溫，即達理賠條件。農委會亦將補貼3分之一至2分之一保費，鼓勵農民投保。

農委會表示，鳳梨保險將以屏東縣主要產區內埔、高樹、萬巒、長治、新埤及枋寮等6個鄉鎮先行試辦，保單以全國五年平均收穫量每公頃50噸作為保證收穫量，當農民實際產量低於保證收穫量，即可獲賠短缺收穫量的收益。

農委會農業金融局副局長周若男指出，短缺收穫的保證價格為每公斤22至30元，由投保人自訂，農民朋友亦可選擇90%或95%不同的保險額度，農委會將補貼一半保費，但上限以每公頃3萬元為準。

虱目魚保險則以陸上魚塭合法養殖之虱目魚為標的，只要連續10小時10度以下低溫即可理賠，理賠成本以專養虱目魚每公頃72萬元、混養虱目魚每公頃12萬元計算，農民朋友則可自行選擇25%至50%的保險額度，農委會將補貼3分之一保費，並以每公頃9萬元為上限。

農委會表示，農業保險至今已開發梨、芒果、水稻、石斑魚等十種品項保單，累計總投保金額達27.5億元，農委會現亦推動制定農業保險專法，期以架構完整的農業災害救助及保險機制，提高農業經營保障。

(中時 )