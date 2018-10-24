每天11人篩檢出乳癌！乳房X光助降低41％死亡風險

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林周義

66歲的黃太太去年參加社區篩檢，進行乳房X光攝影檢查，發現右側乳房有異狀，後被判定為乳癌第1期，立即進行手術。因按照醫師指示服藥，且每3個月就到醫院檢查，黃太太的病情得到良好控制。國健署表示，乳房X光攝影檢查可降低41%的死亡風險，且每天約有11位婦女因此及早發現乳癌。

乳癌好發於45至69歲之間者，是女性癌症發生率的第一名。國健署統計，每篩檢180人就有1位確診乳癌，且每天約有11位婦女因接受篩檢，及早發現乳癌。若早期發現，5年存活率可超過9成。

雖然國健署補助45至69歲、40至44歲，擁有乳癌家族史的婦女，每2年進行1次乳房X光攝影檢查，但目前的篩檢率僅約4成。國健署署長王英偉表示，篩檢不能單靠政府推動，也需要醫療單位、衛生單位及民眾共同參與。

對此，國健署今年邀請企業一同加入宣導行列，包含各大百貨通路品牌，以點對點的宣傳方式，提醒民眾「兩年一次 乳房X光攝影檢查」。民眾試衣時，會看到癌篩鏡貼；結帳時，會看見櫃台前跳跳卡宣導；結帳後，也會拿到乳癌篩檢提醒杯墊小卡。

王英偉表示，1月1日起至11月30日，凡接受乳房X光攝影檢查者，均可參加抽獎，國健署將於年底抽出40位得獎者。他也提醒婦女「及早預防、及早發現、及早治療」，配合良好生活習慣，遠離菸、酒等致癌因子。另攝取均衡的飲食，規律運動。

(中時 )

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